इंडियन आइडल 3 के विनर रहे प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया. प्रशांत तमांग 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. प्रशांत तमांग का हार्ट अटैक की वजह से अपने दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर में निधन हुआ. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक के बाद द्वारका के हॉस्पिटल में ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम पूरा करने के बाद वो अपनी मौत से कुछ समय पहले ही दिल्ली लौटे थे. अटैक आने से पहले उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई परेशानी नहीं थी.

कौन थे प्रशांत तमांग?

प्रशांत तमांग एक्टर और सिंगर थे. वो दार्जलिंग के रहने वाले थे. उनका जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था. उनके पिता का नाम मदन तमांग था और मां का नाम रूपा. बताया जाता है कि एक एक्सीडेंट में तमांग ने अपने पिता को खो दिया था. इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़कर उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की जॉब की. यहां उन्होंने पुलिस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाया.

इंडियन आइडल से मिली पहचान

प्रशांत को गाने का शौक था और वे ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे. लेकिन उन्हें पहचान 2007 में उस वक्त मिली, जब उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लिया और ट्रॉफी अपने नाम की. बताया जाता है कि अपने दोस्तों और सीनियर्स के दबाव बनाने जाने के बाद उन्होंने इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दिया था. इनमें खासकर उस वक्त के स्पेशल एडिशनल पुलिस कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार हसन शामिल थे.





अपने पीछे किसको छोड़ गए प्रशांत

प्रशांत तमांग की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अपने पीछे अपनी दादी, मां, बहन अर्चना, पत्नी गीता थापा और एक बेटी आरिया को छोड़ गए हैं. गीता का असली नाम मार्था एली है, जो एयरहोस्टेस रही हैं. नागालैंड की रहने वाली मार्था से प्रशांत की पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई हुई थी. दोनों की दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर 16 फरवरी 2011 को नागालैंड में उनकी शादी हो गई. 2023 में उनकी बेटी आरिया का जन्म हुआ.



एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम

प्रशांत तमांग ने 2009 में नेपाली फिल्मों में एक्टिंग डेब्यू किया. उनकी पहली फिल्म 'गोरखा पलटन' 2010 में रिलीज हुई थी. वो बाद में नेपाली की 'किना माया मा', 'निशानी' और 'परदेसी' जैसी नेपाली फिल्मों में नजर आए. उन्हें OTT पर जयदीप अहलावत स्टारर 'पाताल लोक सीजन 2' में देखा गया था, जो 2025 में स्ट्रीम हुई थी. उनके रोल को फैंस ने बहुत पसंद किया. अब वो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.