इंडियन आइडल 3 विनर प्रशांत तमांग के निधन से टूटी पत्नी मार्था, बोलीं- मेरे पास सो रहे थे, जब वो हमें छोड़कर गए
सिंगर प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया. प्रशांत के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. अब प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने इस पर रिएक्ट किया है.
इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का रविवार को निधन हो गया. प्रशांत के अचानक निधन से सभी शॉक्ड हैं. उनका परिवार गमगीन है. अब प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने इस पर रिएक्ट किया है. प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने कहा कि प्रशांत की नैचुरल डेथ है. उन्होंने कहा, 'जब प्रशांत हमें छोड़कर गए तो वो सो रहे थे. मैं उस वक्त उनके साथ में थी. ये नैचुरल डेथ है.'
'फैंस उनसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं'
इसके अलावा उन्होंने कहा, 'सभी को शुक्रिया. मुझे पूरी दुनिया से कॉल आ रहे हैं. जिन लोगों को मैं जानती हूं या जिन लोगों को मैं नहीं जानती. सभी फूल भेज रहे हैं. लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं. फैंस प्रशांत को आखिरी बार देखने के लिए हॉस्पिटल आए हैं.'
उन्होंने आगे कहा, "मैं सभी फैंस को धन्यवाद कहना चाहूंगी. क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गई. लेकिन मैंने देखा है कि लोग कैसे उन्हें सपोर्ट करते थे. लोग मैसेज, रील्स, उनके गानों, उनके काम के जरिए उन्हें प्यार देते थे. उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं चाहूंती हूं कि उन्हें अब और भी प्यार मिले. वो भले ही हमें छोड़कर चले गए. लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें.'
सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में किया काम
बता दें कि प्रशांत तमांग ने सिंगर के तौर पर अपनी जर्नी शुरू की थी. इंडियन आइडल ने उनकी जिंदगी बदल दी. इंडियन आइडल जीतने के बाद उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग. उन्होंने कई नेपाली फिल्मों में भी काम किया. प्रशांत ने कई नेपाली फिल्में की. वो गोरखा पलटन में दिखे थे. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी. उन्होंने पाताल लोक 2 में भी काम किया. अब वो सलमान खान के साथ काम कर रहे थे. वो सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले थे.
