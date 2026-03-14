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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडOscars 2026 Live Streaming: भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देख सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स

Oscars 2026 Live Streaming: भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देख सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स

Oscars 2026 Live Streaming: हॉलीवुड के प्रेस्टिजियस अवॉर्ड्स ऑस्कर 2026 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है. दिलचस्प बात ये है कि इस अवॉर्ड सेरेमनी में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी प्रेजेंटर होंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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अकादमी अवॉर्ड्स का 98वें एडीशन का हर किसी को इंतजार है. ये मच अवेटेड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड शो 15 मार्च को मशहूर डॉल्बी थिएटर में होने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के सबसे बड़े सितारे और फ़िल्म निर्माता एक छत के नीचे ग्लैमर का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे.  हॉलीवुड के सबसे प्रेस्टिजियस अवॉर्ड ऑस्कर में ग्लोबल सिनेमा में बेहतरीन उपलब्धियों का सेलिब्रेट किया जाता है. इन सबके बीच ऑस्कर 2026 को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर है. इसकी के साथ जानते हैं ऑस्कर 2026 को भारत मे कब और कहां देख सकते हैं.

ऑस्कर 2026 को कौन करेगा होस्ट?
98वें एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 को कोनन ओ'ब्रायन होस्ट करेंगे. ये इवेंट  रविवार, 15 मार्च, 2026 को लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया में ओवेशन हॉलीवुड के अंदर स्थित अपने लीजेंडरी वेन्यू, मशहूर डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए जाएंगे. इस सेरेमनी को शाम 7:00 बजे EDT पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा.

भारत में ऑस्कर 2026 कब देख सकेंगे?
समय के अंतर के कारण, भारत में दर्शक ऑस्कर अवॉर्ड 2026 का लाइव टेलीकास्ट सोमवार, 16 मार्च, 2026 को सुबह 4:30 बजे IST से देख सकते हैं.  रेड कार्पेट की शुरुआत लगभग 3:30 बजे IST पर होगी.
जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देख पाएंगे उनके लिए सोमवार शाम 9:00 बजे IST पर इसका रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाएगा.

भारत में Oscars 2026 कहां देख सकेंगे?

  • भारतीय दर्शकों के पास इस सेरेमनी को देखने के कई ऑप्शन होंगे.
  •  अवॉर्ड सेरेमनी जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम के लिए अवेलेबल होंगे, जहां इसका ऑन-डिमांड रीप्ले भी देखा जा सकेगा.
  • टेलीविज़न पर, यह अवॉर्ड सेरेमनी स्टार मूवीज, स्टार मूवीज सिलेक्ट और कलर्स इनफिनिटी पर दिखाई जाएगी, जिससे दर्शक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इस शो को एंजॉय कर सकेंगे.
  • भारतीय दर्शकों के लिए खास बात ये है कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास इस सेरेमनी में कई हॉलीवुड सितारों के साथ प्रेजेंटर्स में से एक होंगी.

ऑस्कर 2026 में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसे मिले?
ऑस्कर की दौड़ एक ज़बरदस्त मुकाबला है, 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में दो बेहद सराही गई फ़िल्मों 'वन बैटल आफ़्टर अनदर' और 'सिनर्स को काफ़ी नॉमिनेशन मिले हैं. पॉल थॉमस एंडरसन की फ़िल्म 'वन बैटल आफ़्टर अनदर' को लगभग 13 नॉमिनेशन मिले, वहीं दूसरी ओर, रयान कूगलर की फ़िल्म 'सिनर्स' ने 16 नॉमिनेशन हासिल करके इतिहास रच दिया है और ऑस्कर के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

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Published at : 14 Mar 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Oscars 2026 98th Academy Awards 2026
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