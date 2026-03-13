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Photos: मांग टीका, झुमके, हीरों का हार, सूरज बड़जात्या की बेटी के रिसेप्शन में दुल्हन की तरह सजी-धजी पहुंचीं रेखा, खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग
Sooraj Barjatya Daughter Wedding Reception: बीती रात मुंबई में सूरज बड़जात्या की बेटी का वेडिंग रिसेप्शन था. इस फंक्शन में बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने अपनी खूबसूरती से पूरी महफिल लूट ली.
‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘हम साथ साथ हैं’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या की बेटी ईशा बड़जात्या की हाल ही में अभिषेक के साथ इंटीमेट शादी हुई थी. वहीं 12 मार्च, गुरुवार को मुंबई में सूरज बड़जात्या ने बेटी का एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया था जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की. सितारों से सजी इस शाम में सलमान खान, आमिर खान से लेकर अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, और सोनाली बेंद्रे तक तमाम सेलेब्स नजर आए. दिग्गज अभिनेत्री रेखा भी न्यूली मैरिड कपल को अपना आशीर्वाद देने पहुंची थीं. रेखा ने जैसे ही वेन्यू में एंट्री की वैसे ही हर कोई उन्हें ही देखता रह गया.
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Published at : 13 Mar 2026 09:24 AM (IST)
Tags :Sooraj Barjatya Rekha
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प्रेम कुमारJournalist
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