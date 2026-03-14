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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखूबसूरती में ऐश्वर्या राय को भी फेल कर रही ये एक्ट्रेस! पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर मचा चुकी है गदर

खूबसूरती में ऐश्वर्या राय को भी फेल कर रही ये एक्ट्रेस! पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर मचा चुकी है गदर

ग्लैमरस वर्ल्ड में कई ऐसी एक्ट्रेसे हैं, जो अपनी डेब्यू फिल्म से ही स्टार बन गई. उन्हीं में से एक ये भी हसीना है, जिसने डेब्यू फिल्म से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और खूबसूरती से सबको दीवाना बना दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 01:40 PM (IST)
ग्लैमरस वर्ल्ड में कई ऐसी एक्ट्रेसे हैं, जो अपनी डेब्यू फिल्म से ही स्टार बन गई. उन्हीं में से एक ये भी हसीना है, जिसने डेब्यू फिल्म से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और खूबसूरती से सबको दीवाना बना दिया.

इस आर्टिकल में जिस हसीना की बात कर रहे हैं वो बेहद ही कम उम्र की हैं. वहीं, खूबसूरती में उनकी तुलना ऐश्वर्या राय के साथ होती है. मालूम हो ये एक्ट्रेस 22 साल बड़े एक्टर संग रोमांस कर चुकी है.

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ये कोई और नहीं बल्कि सारा अर्जुन हैं. जो धुरंधर फिल्म से रातोंरात स्टार बन गईं. इतना ही नहीं इन्होंने पॉपुलर इंडियन सेलिब्रटी लिस्ट में नंबर वन स्थान हासिल किया है.
ये कोई और नहीं बल्कि सारा अर्जुन हैं. जो धुरंधर फिल्म से रातोंरात स्टार बन गईं. इतना ही नहीं इन्होंने पॉपुलर इंडियन सेलिब्रटी लिस्ट में नंबर वन स्थान हासिल किया है.
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धुरंधर के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सारा अर्जुन ने ऐश्वर्या राय को पछाड़ते हुए दो पायदानों पर अपनी पकड़ बनाई है.
धुरंधर के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सारा अर्जुन ने ऐश्वर्या राय को पछाड़ते हुए दो पायदानों पर अपनी पकड़ बनाई है.
Published at : 14 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Dhurandhar Sara Arjun

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