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खूबसूरती में ऐश्वर्या राय को भी फेल कर रही ये एक्ट्रेस! पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर मचा चुकी है गदर
ग्लैमरस वर्ल्ड में कई ऐसी एक्ट्रेसे हैं, जो अपनी डेब्यू फिल्म से ही स्टार बन गई. उन्हीं में से एक ये भी हसीना है, जिसने डेब्यू फिल्म से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और खूबसूरती से सबको दीवाना बना दिया.
इस आर्टिकल में जिस हसीना की बात कर रहे हैं वो बेहद ही कम उम्र की हैं. वहीं, खूबसूरती में उनकी तुलना ऐश्वर्या राय के साथ होती है. मालूम हो ये एक्ट्रेस 22 साल बड़े एक्टर संग रोमांस कर चुकी है.
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Published at : 14 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Tags :Aishwarya Rai Dhurandhar Sara Arjun
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