Dhurandhar 2 Advance Booking Live Updates: 'धुरंधर 2' की देशभर में एडवांस बुकिंग शुरू, रिलीज से पहले ही प्रीक्वल का रिकॉर्ड कर दिया ध्वस्त
Dhurandhar 2 Advance Booking Open: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2'की देशभर में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिये ये अनाउंसमेंट की है.
'धुरंधर 2' की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. फिल्म के प्रीव्य शो की धुआंधार प्री सेल इसका सबूत है. वहीं मेकर्स ने अब पूरे देश में इस मच अवेटेड फिल्म की फुल फ्लैज्ड एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. गौरतल है कि 18 मार्च को होने वाले पेड प्रीमियर से ही ये फिल्म 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है. फिलहाल भारत और विदेशों, दोनों ही बाज़ारों में टिकटों की बिक्री ज़ोर-शोर से जारी है.
देशभर में शुरू हुई धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग
बता दें कि शनिवार 14 मार्च को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिल्म की नेशनवाइड एडवांस बुकिंग की अनाउंसमेंट की. धुरंधर 2 का पोस्टर शेयर करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है, “ बिगाड़ने का वक़्त आ गया है! धुरंधर द रिवेंज की एडवांस बुकिंग देशभर में खुली है. अभी अपने टिकट बुक करें. धुरंधर द रिवेंज दुनिया भर में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादि और ईद पर रिलीज होगी. ये हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड और मलयालम मे रिलीज होगी.”
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धुरंधर 2 का प्रीव्यू शो की एडवांस बुकिंग कलेक्शन
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, शनिवार दोपहर 2 बजे तक, धुरंधर 2 के पेड प्रीमियर ने 27.78 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ब्लॉक बुकिंग को शामिल करने पर यह आंकड़ा 32.09 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह आंकड़ा जल्द ही 35 करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है, जिससे यह देश में प्रीमियर के पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन सकती है. अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है, तो यह सीक्वल 'पेड प्रीव्यू' कैटेगरी में कई मौजूदा रिकॉर्ड्स को आसानी से पीछे छोड़ सकती है. वहीं धुरंधर 2 को यह भी फायदा है कि यह हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रिलीज़ हो रही है.
धुरंधर 2 ने पहली फ़िल्म की ओपनिंग को दे दी है मात
इस सीक्वल ने अपनी पहली फ़िल्म, धुरंधर के ओपनिंग-डे के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. जब ओरिजिनल फ़िल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हुई थी, तो उसने पहले दिन लगभग 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अभी की एडवांस बुकिंग के ट्रेंड को देखते हुए, ब्लॉक सीट के 32.09 कलेक्शन के साथ इसने धुरंधर को मात दे दी है. हालांकि ये छावा के 33.50 करोड़ की नेट ओपनिंग को पछाड़ने से इंचभर दूर है.
बता दें कि पहली फ़िल्म दुनिया भर में बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही थी, जिसने 1,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी. रिलीज़ से पहले की ज़बरदस्त रफ़्तार और दर्शकों की भारी उम्मीदों के साथ, धुरंधर: द रिवेंज अब एक शानदार ओपनिंग वीकेंड के लिए पूरी तरह तैयार लग रही है.
धुरंधर 2 शो का समय
'धुरंधर: द रिवेंज' के टिकट अब पूरे भारत के सभी शहरों में टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल हैं. बुक माई शो के मुताबिक, मेट्रो शहरों में पहला शो सुबह 6:15–6:30 बजे के बीच शुरू होगा, जबकि रात का आखिरी शो 11:30–11:45 बजे के आसपास शेड्यूल है, कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में तो यह 11:55 बजे तक भी शुरू हो सकता है. अगर यह सच है, तो रात 11:30 बजे शुरू होने वाले नाइट शो सुबह 4 बजे से कुछ पहले खत्म हो जाएंगे, यह मानते हुए कि फ़िल्म के बीच में आमतौर पर 15 से 30 मिनट का ब्रेक होता है.
कितना है धुरंधर 2 का रनटाइम
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, धुरंधर 2 का रनटाइम लगभग 235 मिनट (3 घंटे और 55 मिनट) होने की उम्मीद है. कुछ जगहों के लिए, कथित तौर पर 3 घंटे और 40 मिनट का थोड़ा छोटा वर्जन अवेलेबल होगा., यह फ़िल्म अपने पहले पार्ट के रनटाइम 214.01 मिनट (3 घंटे, 34 मिनट और 1 सेकंड) से ज़्यादा लंबी है, जो पहले से ही हाल के समय की सबसे लंबी फ़िल्म थी.
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Source: IOCL