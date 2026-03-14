फिल्म में जो भी भीड़ वाले सीन दिखते हैं, चाहे दंगे का माहौल हो या लोगों को हमला करना हो, वे सभी असली लोगों के साथ शूट किए गए थे. फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक डिजिटल कमेंट्री के साथ बातचीत में बताया था कि इन सीन में कहीं भी VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया था.