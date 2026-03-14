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VFX नहीं, 50 हजार लोगों की असली भीड़… ऐसे फिल्माया गया था 'गदर' का मशहूर सीन
Gadar - Ek Prem Katha: फिल्म 'गदर' का भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाला सीन काफी मशहूर है. लेकिन क्या आपको पता है कि उस सीन में कोई VFX नहीं था बल्कि को असली लोगों की भीड़ थी आइए जानते है.
साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सफल फिल्मों में गिनी जाती है. सनी देओल और अमीषा पटेल की इस फिल्म को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था. फिल्म की कहानी से लेकर इसके कई सीन आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं. फिल्म में भारत-पाकिस्तान बंटवारे वाला सीन काफी मशहूर है. उस सीन में दिखाई गई भीड़ पूरी तरह असली थी. एक बार फिल्म के डायरेक्टर ने खुद ये किस्सा सुनाया था.
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Published at : 14 Mar 2026 02:06 PM (IST)
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