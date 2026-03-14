साल 2026 की शुरुआत कई बेहतरीन फिल्मों के साथ हुई है. हाल ही में 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है, जिसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. तो वहीं अब बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव भी अपनी नई फिल्म के साथ फैंस का एंटरटेनमेंट करने को आ रहे हैं. बिग स्क्रीन पर पहली बार राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की जोड़ी साथ में नजर आने वाली है.

'रफ्तार' की रिलीज डेट अनाउंस

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की आगामी फिल्म 'रफ्तार' की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस ह गई है. फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर रिलजी कते हुए इसका अनाउंसमेंट किया गया है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'महत्वकांक्षा ने इसे बनाया. लालच इसकी परीक्षा लेगा.रफ्तार 24 जुलाई को नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

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पहली बार स्क्रीन पर साथ दिखेंगे राजकुमार और कीर्ति

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और ए कैम्पै फिल्म्स के बैनरतले बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन आदित्य निम्बलकर ने किया है. इस फिल्म की प्रोड्यूसर राजकुमार की पत्नी पत्रलेखा हैं. इस फिल्म में राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. हालांकि अभी तक फिल्म से किसी का भी पहला लुक सामने नहीं आया है. पोस्ट को देख लगता है कि ये काफी इंटेंस कहानी होगी. जिसमें एक एम्बीशियस लड़का और उसको बराबरी से टक्कर देती हुई लड़की नजर आएगी. राजकुमार और कीर्ति सुरेश के अलावा फिल्म में अनुराग ठाकुर, रोहन वर्मा, तान्या मानिकतला और रजत कपूर भी साथ में नजर आने वाले हैं.

बात करें राजकुमार राव के वर्कफ्रंट की, तो एक्टर के पास इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं. राजकुमार जल्दी नेटफ्लिक्स की फिल्म 'टोस्टर' में भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में राजकुमार के साथ सान्या मल्होत्रा की जोड़ी नजर आएगी. इसके अलावा फिल्म में फराह खान, अभिषेक बनर्जी, अर्चना पूरन सिंह जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं.