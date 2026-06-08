एक्टर नाना पाटेकर बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी आवाज और अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता हैं. जहां उनकी फिल्में और फिटनेस वीडियोज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि नाना पाटेकर अपनी पत्नी से तलाक लिए बिना 35 सालों से अलग रह रहे हैं. चलिए यहां उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं.

कौन हैं नाना पाटेकर की पत्नी?

नाना पाटेकर की पत्नी का नाम नीलकांति पाटेकर हैं. उन्होंने 1966 में चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर एक्टिंग में कदम रखा था और नेशनल अवॉर्ड भी जीत चकी हैं. वो पहले एक बैंक अधिकारी थी, इसके बाद उन्होंने मराठी एक्ट्रेस और लेखक के तौर पर अपनी पहचान बनाईं. हालांकि कई सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाई, लेकिन विक्की कौशल की 'छावा' से उन्होंने शानदार कमबैक किया.

View this post on Instagram A post shared by Neelu Patekar (@neelkantipatekar)

ये भी पढ़ें: पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद से ईशा देओल का बेड क्यों टेडी बियर से भरा रहता है? एक्ट्रेस ने बताई हैरान करने वाली वजह

नाना और नीलकांति का रिश्ता

नाना पाटेकर और नीलकांति की मुलाकात थिएटर में हुई थीं, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदली और 1978 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. दोनों के दो बेटे हुए दुर्वासा पाटेकर और मल्हार पाटेकर. हालांकि उनके बड़े बेटे दुर्वासा हेल्थ से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, जिस कारण ढाई साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. वहीं मल्हार राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं और उनका अपना 'नाना साहब प्रोडक्शन हाउस' भी हैं. हालांकि वो लाइमलाइट और चमक-दमक से दूर रहते हैं.

35 साल से अलग क्यों हैं?

बता दें कि नाना और नीलकांति ने तलाक नहीं लिया हैं, इसके बावजूद वो आपसी सहमति से 35 सालों से अलग रह रहे हैं. कुछ समय पहले ही द लल्लनटॉप से बातचीत में नाना पाटेकर ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि दोनों के स्वभाव और सोच में बहुत अंतर था. इसी वजह से दोनों अलग रहते हैं, हालांकि नाना के करियर में नीलकांति का बहुत बड़ा योगदान हैं, जिसका वो सम्मान करते हैं.

ये भी पढ़ें: जेनिफर विंगेट और करन सिंह ग्रोवर की शादी क्यों टूटी थी? एक्टर ने खुद बताई थी वजह!