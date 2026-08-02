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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा

सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा

Raj Thackeray on Siddhivinayak Temple: राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी होती है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने यहां प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपये की चोरी होने का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि आजकल मंदिर भी सुरक्षित नहीं हैं. मनसे की छात्र इकाई के एक कार्यक्रम में ठाकरे ने यह दावा भी किया कि अयोध्या के राम मंदिर में 1,400 करोड़ रुपये की चोरी हुई है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए. मनसे प्रमुख ने कहा कि निराश युवा मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मंदिर भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आठ न्यासियों द्वारा लिखा गया एक पत्र पढ़ते हुए ठाकरे ने कहा कि सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी से पैसे चुराने वाले कुछ कर्मचारियों को न्यासियों की सतर्कता के कारण पकड़ लिया गया.

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मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा दावा

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि इस चोरी के पकड़े जाने से पहले मंदिर में दान से होने वाली साप्ताहिक आय 50 लाख रुपये से भी कम थी, लेकिन इसके बाद दान की राशि बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गई. राज ठाकरे ने दावा किया, "हर साल 18 करोड़ रुपये की चोरी की गई है."

इस बीच सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता सदा सरवणकर ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले में नौ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "जहां भी आवश्यक था, हमने मामले दर्ज कर दिए हैं." इस दौरान सरवणकर ने कहा कि दान में वृद्धि न्यास द्वारा किए गए प्रयासों के कारण हुई.

बता दें कि पिछले कई दिनों से मंदिरों के दान में चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं. इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाना बना रहा है. इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में भी करोड़ों की चोरी का खुलासा हुआ है.

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Published at : 02 Aug 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
राज ठाकरे MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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