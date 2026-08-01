दोस्ती को और खास बना देंगे बॉलीवुड के ये आइकॉनिक गाने, फ्रेंडशिप डे पर जरूर सुनें

फ्रेंडशिप डे 2026 के मौके पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं, तो बॉलीवुड के ये सदाबहार गाने आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होने चाहिए. दोस्ती, यारी और साथ निभाने के एहसास को बयां करते ये गाने आज भी हर किसी के दिल के करीब हैं. आइए जानते हैं उन बेहतरीन बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में, जो हर फ्रेंडशिप को और भी खास बना देते हैं.

'तेरा यार हूं मैं'- सोनू के टीटू की स्वीटी

अगर दोस्ती पर बने सबसे खूबसूरत बॉलीवुड गानों की बात हो, तो 'तेरा यार हूं मैं' का नाम जरूर आता है. यह गाना सच्ची दोस्ती, भरोसे और हर हाल में साथ निभाने के वादे को बेहद भावुक अंदाज में दिखाता है. फिल्म में कार्तिक आर्यन और सनी सिंह की दोस्ती ने इस गाने को और भी खास बना दिया, जिसकी वजह से यह आज भी फ्रेंडशिप डे पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में शामिल है.

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'यारों' - केके

भले ही 'यारों' किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये गाना दोस्ती का सबसे पॉपुलर एंथम बन चुका है. केके की दिल छू लेने वाली आवाज और बोल इस गीत को स्कूल, कॉलेज और जिंदगी भर साथ निभाने वाली दोस्तियों की खूबसूरत यादों से जोड़ देते हैं.

'दिल चाहता है' (टाइटल ट्रैक) - दिल चाहता है

मस्ती, आजादी और बेफिक्र दोस्ती का जश्न मनाता ये गाना फिल्म के तीन दोस्तों आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के अटूट रिश्ते को बेहद खूबसूरती से पेश करता है. आज भी ये बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा फ्रेंडशिप सॉन्ग्स में गिना जाता है.

'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' - शोले

दोस्ती पर बने सबसे आइकॉनिक बॉलीवुड गानों में 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' का नाम सबसे ऊपर आता है. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना सच्ची दोस्ती, भरोसे और हर मुश्किल में साथ निभाने का मैसेज देता है.

'जाने क्यों'- दोस्ताना

जोश, मस्ती और अपनापन से भरपूर ये गाना दोस्ती की खुशियों और साथ बिताए खूबसूरत पलों का जश्न मनाता है. अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की शानदार केमिस्ट्री इस गाने को आज भी युवाओं का पसंदीदा फ्रेंडशिप ट्रैक बनाती है.

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