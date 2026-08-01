#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriendship Day 2026: दोस्ती को और खास बना देंगे बॉलीवुड के ये आइकॉनिक गाने, फ्रेंडशिप डे पर जरूर सुनें

Friendship Day 2026: दोस्ती को और खास बना देंगे बॉलीवुड के ये आइकॉनिक गाने, फ्रेंडशिप डे पर जरूर सुनें

Friendship Day 2026: अगर इस फ्रेंडशिप डे दोस्तों के साथ मस्ती का प्लान है, तो बॉलीवुड के ये गाने आपकी खुशी को दोगुना कर देंगे. इन्हें अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करना बिल्कुल न भूलें.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

फ्रेंडशिप डे 2026 के मौके पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं, तो बॉलीवुड के ये सदाबहार गाने आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होने चाहिए. दोस्ती, यारी और साथ निभाने के एहसास को बयां करते ये गाने आज भी हर किसी के दिल के करीब हैं. आइए जानते हैं उन बेहतरीन बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में, जो हर फ्रेंडशिप को और भी खास बना देते हैं.

'तेरा यार हूं मैं'- सोनू के टीटू की स्वीटी
अगर दोस्ती पर बने सबसे खूबसूरत बॉलीवुड गानों की बात हो, तो 'तेरा यार हूं मैं' का नाम जरूर आता है. यह गाना सच्ची दोस्ती, भरोसे और हर हाल में साथ निभाने के वादे को बेहद भावुक अंदाज में दिखाता है. फिल्म में कार्तिक आर्यन और सनी सिंह की दोस्ती ने इस गाने को और भी खास बना दिया, जिसकी वजह से यह आज भी फ्रेंडशिप डे पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में शामिल है.

ये भी पढ़ेंः Toxic Trailer Release Date: इस दिन आएगा 'टॉक्सिक' का धांसू ट्रेलर, यश ने खुद बता दी तारीख

'यारों' - केके
भले ही 'यारों' किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये गाना दोस्ती का सबसे पॉपुलर एंथम बन चुका है. केके की दिल छू लेने वाली आवाज और बोल इस गीत को स्कूल, कॉलेज और जिंदगी भर साथ निभाने वाली दोस्तियों की खूबसूरत यादों से जोड़ देते हैं.

'दिल चाहता है' (टाइटल ट्रैक) - दिल चाहता है 
मस्ती, आजादी और बेफिक्र दोस्ती का जश्न मनाता ये गाना फिल्म के तीन दोस्तों आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के अटूट रिश्ते को बेहद खूबसूरती से पेश करता है. आज भी ये बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा फ्रेंडशिप सॉन्ग्स में गिना जाता है.

'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' - शोले
दोस्ती पर बने सबसे आइकॉनिक बॉलीवुड गानों में 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' का नाम सबसे ऊपर आता है. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गाना सच्ची दोस्ती, भरोसे और हर मुश्किल में साथ निभाने का मैसेज देता है.

'जाने क्यों'- दोस्ताना
जोश, मस्ती और अपनापन से भरपूर ये गाना दोस्ती की खुशियों और साथ बिताए खूबसूरत पलों का जश्न मनाता है. अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की शानदार केमिस्ट्री इस गाने को आज भी युवाओं का पसंदीदा फ्रेंडशिप ट्रैक बनाती है.

ये भी पढे़ेंः 'खतरों के खिलाड़ी' में गौरव खन्ना ने मुझे बहुत परेशान किया', शगुन शर्मा का दावा

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Tera Yaar Hoon Main Friendship Day 2026 Ye Dosti Hum Nahi Todenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Friendship Day 2026: दोस्ती को और खास बना देंगे बॉलीवुड के ये आइकॉनिक गाने, फ्रेंडशिप डे पर जरूर सुनें
दोस्ती को और खास बना देंगे बॉलीवुड के ये आइकॉनिक गाने, फ्रेंडशिप डे पर जरूर सुनें
बॉलीवुड
Saturday Box Office: 9.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 167 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
9.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 167 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
बॉलीवुड
करियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, खेती के चक्कर में गंवा दी सारी दौलत
करियर के पीक पर इस एक्टर ने छोड़ी एक्टिंग, खेती के चक्कर में गंवा दी सारी दौलत
बॉलीवुड
जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू
जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’
पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
इंडिया
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
इंडिया
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget