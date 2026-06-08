'वेलकम टू द जंगल' से अक्षय ने वसूली 1 करोड़ से भी कम फीस, लेकिन इस तरीके से करेंगे मोटी कमाई

अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. अब एक्टर 'वेलकम टू द जंगल' से एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं. ये फिल्म साल की मच अवेटेड मूवी है. वहीं इस फिल्म से अक्षय कुमार की फीस की बात करें तो इस बार उन्होंने 'वेलकम टू द जंगल' से मोटा पैसा बटोरने का अलग ही तरीका अपनाया है.

'वेलकम टू द जंगल' से अनोखे तरीखे से मोटा पैसा कमाएंगे अक्षय

दरअसल अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' से अपनी तय फीस एडवांस में लेने के बजाय फिल्म के लंबे समय की परफॉर्मेसं के बेस पर अपनी कमाई तय की है. निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में लीड रोल प्ले कर रहे अक्षय कुमार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1.8 करोड़ रुपये फीस वसूली है. इंडस्ट्री में चल रही चर्चा के मुताबिक खिलाड़ी कुमार ने फिल्म की रिलीज के बाद इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेवेन्यू में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए बातचीत की है.

इस डील ने हर किसी का ध्यान खींचा है क्योंकि ये ऐसे समय में हुई है जब मेकर बड़े स्केल पर बनी हिंदी फिल्मों की लागत को कंट्रोल करने के तरीके तलाश रहे हैं. अक्षय कुमार के इस फैसले का मतलब है कि फिल्म मेकर्स को फिल्म को सिनेमाघरों तक लाने में फाइनेंशियल प्रेशर का सामना कम करना पड़ेगा. बता दें कि आम तौर पर अक्षय की एक फिल्म की फीस 40 से 60 करोड़ रुपये होती है.

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पहले ही अपनी लागत का बड़ा हिस्सा वसूल कर चुकी है फिल्म

इस फिल्म ने नॉन-थिएट्रिकल राइट्स की सेल से अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही वसूल कर लिया है. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक ट्रेड सूत्र ने बताया, “फिलहाल मेकर्स ने ओटीटी, ऑडियो, सैटेलाइट आदि से लगभग 120 करोड़ रुपये का सौदा पक्का कर लिया है. इसलिए उन्हें थिएट्रिकल कमाई से बहुत कम राशि वसूल करनी होगी. वेलकम एक बड़ी फ्रेंचाइजी है. इससे पहले की दो फिल्में, वेलकम (2007) और वेलकम बैक (2015), लोगों को काफी पसंद आई थीं. इसलिए, इस फ्रेंचाइज़ी के तीसरे भाग को लेकर भी काफी चर्चा है. चूंकि सेकेंडरी राइट्स से पहले ही अच्छा कलेक्शन हो चुका है, इसलिए निर्माता फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं.”

फिल्म की कमाई से अक्षय को मिलेगा इतना मोटा हिस्सा

इन प्री-रिलीज़ डील्स में फिल्म से होने वाली इनकम के मेन सोर्स को कवर किया गया है, जिससे फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही आर्थिक मजबूती मिल गई है. इंडस्ट्री में अक्षय कुमार के कथित बैकएंड डील को लेकर भी चर्चा चल रही है.रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के बाद जब कमाई शुरू होगी, तो अभिनेता को इंटिलेक्चुल प्रॉपर्टी राइट्स ) का 72% हिस्सा मिलेगा, जबकि मेकर्स के पास 28% हिस्सा रहेगा.

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