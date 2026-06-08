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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपिता धर्मेंद्र के निधन के बाद से ईशा देओल का बेड क्यों टेडी बियर से भरा रहता है? एक्ट्रेस ने बताई हैरान करने वाली वजह

पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद से ईशा देओल का बेड क्यों टेडी बियर से भरा रहता है? एक्ट्रेस ने बताई हैरान करने वाली वजह

Esha Deol On Dharmendra: ईशा देओल ने हाल ही मे अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को लेकर कई यादें शेयर कीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि पिता के निधन के बाद उनका बेड टेडी बियर से भरा रहता है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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 दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का पिछले साल 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके जाने से उनका परिवार और फैंस आज भी सदमे में हैं. वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल अक्सर अपने पिता की यादें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. ईशा ने अब बताया है कि आखिर क्यों उनका बेड उनके पिता के निधन के बाद टेडी बियर्स से भरा रहता है.  

क्यों ईशा का बेड टेडी बियर से भरा रहता है?
ईशा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में खुलासा किया कि आखिर क्यों उनका बेड टेडी बियर से भरा हुआ रहता है. एक्ट्रेस ने कहा,“मैं हमेशा उन्हें अपना टेडी बियर कहती थी, और आज मेरा बिस्तर टेडी बियर से भरा हुआ है क्योंकि यह मुझे उनकी याद दिलाता है. उनका जाना कभी पूरी तरह से नहीं मिटता. आप बस इसे सहना सीख जाते हैं. मैं उन्हें अपने दिल में रखती हूं, और उनकी शक्ति को अपने साथ हर जगह रखती हूँ.”

दिवंगत धर्मेंद्र को पहले ही मिलना चाहिए था पद्म विभूषण सम्मान’
ईशा ने अपने दुख को बयां करते हुए हाल ही के एक पल को भी याद किया. ये मौका पद्म विभूषण समारोह का था, जहां हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया था. ईशा के लिए, अपनी मां को अपने दिवंगत पिता की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण करते देखना एक इमोशनल पल था. ईशा ने कहा, “मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया क्योंकि कुछ पल महसूस करने और शेयर करने लायक होते हैं. उस दिन मैंने जो महसूस किया, वह सिर्फ मेरा नहीं था, यह हमारे परिवार, उनके फैंस और उन्हें प्यार करने वाले अनगिनत लोगों का एक्सपीरियंस था.”

इस सम्मान के बारे में बात करते हुए ईशा ने कहा कि उनका मानना ​​है कि उनके पिता को अपने करियर में बहुत पहले ही यह सम्मान मिल जाना चाहिए था. ईशा ने कहा,“हां, मुझे लगता है कि वे इस सम्मान के बहुत पहले ही हकदार थे. वे इससे भी कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार थे, ऐसा हम महसूस करते हैं. लेकिन सच कहूं तो, अपने पिता को जानने के बाद, उनके लिए अवॉर्ड्स कभी भी सक्सेस का पैमाना नहीं थे. लोगों से मिला प्यार और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी.”

 

 
 
 
 
 
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काश वो खुद वहां मौजूद होते’
इस समारोह ने उन्हें दिग्गज अभिनेता की कमी का एहसास भी दिलाया, जिनका पिछले नवंबर में निधन हो गया था. ईशा ने कहा, “मेरी माँ को उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार करते देखना बेहद इमोशनल कर देने वाला मोमेंट था. प्राइड, ग्रेटिट्यूड और यकीनन ये इच्छा भी थी कि काश वे खुद वहां मौजूद होते.”

ईशा को हर दिन सताती है पिता धर्मेंद की याद
धर्मेंद्र के साथ अपनी सबसे पसंदीदा याद के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि उनके साथ बिताई पूरी लाइफ में से सिर्फ एक को चुनना पॉसिबल नहीं है. एक्ट्रेस ने कहा, “मेरी लाइफ के हर पड़ाव में उनकी मौजूदगी रही है. सिर्फ एक को चुनना बहुत मुश्किल है. ये एक पूरी लाइफ है. एक बेटी के लिए 44 साल, अपने पिता को अपना आदर्श मानना. बस उनका हाथ थाम पाना, उनकी आवाज़ सुनना, मुझे उनकी हर बात हर दिन याद आती है, और हमेशा आती रहेगी.”

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Published at : 08 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Esha Deol
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