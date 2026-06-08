जेनिफर विंगेट और करन सिंह ग्रोवर की शादी क्यों टूटी थी? एक्टर ने खुद बताई थी वजह!

Jennifer Winget and Karan Singh Grover Divorce Reason: छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया है. 41 साल की उम्र में अभिनेत्री दोबारा शादी करने वाली हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने सिंगापुर के बिजनेसमैन इश्माएल विलियम से सगाई कर ली है और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही वो शादी भी करने वाली हैं. खैर इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर इससे पहले जेनिफर की एक्टर करन सिंह ग्रोवर से शादी क्यों टूटी थी?

2012 में हुई थी करन-जेनिफर की शादी

करन सिंह ग्रोवर और जेनिफर के बीच इश्क 'दिल मिल गए' के सेट पर परवान चढ़ा था. उस वक्त करन शादीशुदा थे. उनकी पहली शादी श्रद्धा निगम से साल 2008 में हुई थी. लकिन, साल 2009 में ही उनका तलाक हो गया था. इसके बाद करन की लाइफ में जेनिफर की एंट्री हुई. एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2012 में शादी रचा ली थी.

2014 में ले लिया था तलाक

करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट एक वक्त टीवी इंडस्ट्री के क्यूट और मशहूर कपल में शुमार थे, हालांकि दोनों की शादी लंबी नहीं चल पाई. 2012 में हुई शादी साल 2014 में ही खत्म हो गई थी. तलाक के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें हुईं. इसी बीच करन ने सोशल मीडिया पर जेनिफर संग अपना रिश्ता टूटने को लेकर बड़ी बात कही थी.

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क्यों हुआ था जेनिफर-करन का तलाक?

करन ने उस दौरान एक्स पर कई पोस्ट किए थे. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, 'जो भी लोग इससे ताल्‍लुक रखते हैं, आपने सुना होगा कि जेनिफर और मैं अब साथ नहीं हैं. ये बात सच है. ये फैसला हम दोनों ने साथ मिलकर लिया है.' यानी उनका तलाक आपसी सहमति से हुआ था.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'हमारे रिश्‍ते के टूटने की वजह बेहद पर्सनल है. मुझे नहीं लगता है हम उस कारण को आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं. दो लोगों के बीच क्‍या हुआ, ये सिर्फ वही दो लोग समझ सकते हैं. बाकी सारी बातें अफवाह...आशंका और अंदाजा है. आप सभी के प्‍यार के लिए धन्यवाद.'

करन ने बिपाशा बसु से की थी तीसरी शादी

करन से तलाक लेने के बाद अब करीब 12 साल बाद जेनिफर विंगेट फिर से शादी करने जा रही हैं. जबकि करन ने जेनिफर से तलाक के बाद तीसरी शादी बिपाशा बसु से की थी. करन और बिपाशा साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे.