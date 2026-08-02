IGNOU में एडमिशन का एक और मौका, 16 अगस्त कर सकते हैं आवेदन

IGNOU ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. यूनिवर्सिटी ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड के तहत संचालित अलग-अलग प्रोग्राम्स में नए एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है. इससे उन उम्मीदवारों और नौकरीपेशा लोगों को ज्यादा समय मिल गया है, जो तय समय तक आवेदन नहीं कर सके. यूनिवर्सिटी की ओर से बढ़ाई गई यह समय-सीमा सभी अधिसूचित कार्यक्रमों पर लागू होगी. इनमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है.

इन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन

IGNOU ने बताया कि ODL मोड़ के कार्यक्रम में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को IGNOU Samarth ODL Admission Portal के माध्यम से आवेदन करना होगा. वहीं ऑनलाइन कार्यक्रमों में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को Samarth Online Programmes Portal पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरे कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक या तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

किन कोर्सों में मिलेगा एडमिशन?

जुलाई 2026 सत्र के तहत यूनिवर्सिटी अलग-अलग स्तर के कार्यक्रमों में एडमिशन दे रहा है. इनमें ग्रेजुएशन (बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए) पोस्ट ग्रेजुएशन (एमए, एमबीए, एमसीए, एमकॉम) डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है. अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित प्रोग्राम का चयन कर आवेदन कर सकते हैं.

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ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले संबंधित IGNOU Samarth Portal पर जाएं.

अब New Registration ऑप्शन पर क्लिक करके वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें और मिले हुए यूजरनेम में पासवर्ड से लॉगिन करें.

लॉगिन करने के बाद अपनी पसंद का प्रोग्राम सिलेक्ट करें.

अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगी गई, सभी जानकारी भरें.

इसके बाद निर्धारित प्रारूप में फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें.

लास्ट में संबंधित कार्यक्रम की फीस ऑनलाइन जमा कर आवेदन सबमिट करें और फ्यूचर के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

16 अगस्त तक मिलेगा मौका

इग्नू ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2026 सत्र में नए एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद किया दी जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए उनके पास प्रवेश लेने का यह अंतिम अवसर होगा.

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