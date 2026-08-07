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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन

कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन

Who Is Alliance Winner Mini Mathur: रियलिटी शो 'अलायंस' जीतने के बाद मिनी माथुर लगातार चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं और कैटरीना कैफ से उनका क्या खास कनेक्शन है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 07 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' का पहला सीजन खत्म हो चुका है और इसकी ट्रॉफी मिनी माथुर ने अपने नाम कर ली है. फिनाले में उन्होंने रूही दोसानी और अली गोनी को हराकर जीत हासिल की. ट्रॉफी के साथ उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली. अब शो जीतने के बाद मिनी माथुर चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं और उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से क्या खास कनेक्शन है. 

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मिनी माथुर?
मिनी माथुर का जन्म 21 अगस्त 1972 को नई दिल्ली में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. आगे की पढ़ाई उन्होंने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT) से पूरी की. 

कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन

कौन हैं मिनी माथुर?
मिनी माथुर टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी होस्ट, एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एमटीवी इंडिया में वीजे (VJ) के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने 'इंडियन आइडल' के शुरुआती सीजन होस्ट किए, जिससे उन्हें देशभर में पहचान मिली. मिनी माथुर ने 'इंडियन आइडल' के अलावा 'इंडियन हॉलिडे', 'पॉपकॉर्न', 'ये शाम मस्तानी', 'खूबसूरत', 'इस जंगल से मुझे बचाओ' और 'डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग' जैसे कई शो होस्ट किए हैं. 

कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन

इसके अलावा मिनी माथुर वेब सीरीज 'माइंड द मल्होत्राज' में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने 'तांडव', 'वकालत' और 'ख्वाहिश' जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है. फिल्मों की बात करें तो मिनी माथुर, जॉन अब्राहम की फिल्म 'आई, मी और मैं' में नजर आ चुकी हैं. 

मिनी माथुर ने इस निर्देशक से की शादी
अगर मिनी माथुर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर कबीर खान से शादी की है. कबीर खान 'बजरंगी भाईजान', 'एक था टाइगर' और '83' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. मिनी माथुर और कबीर खान के दो बच्चे बेटा विवान खान और एक बेटी सायरा खान हैं. 

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मिनी माथुर और कैटरीना कैफ का क्या है कनेक्शन?
'अलायंस' का पहला सीजन जीतने के बाद मिनी माथुर लगातार चर्चा में हैं. उनकी जीत पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी. मिनी ने हाल ही में ट्रॉफी के साथ अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिस पर कैटरीना ने कमेंट कर उन्हें बधाई दी. दरअसल, मिनी और कैटरीना की दोस्ती आज की नहीं, बल्कि एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है. 

कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन

बेहद गहरी है मिनी माथुर और कैटरीना कैफ की दोस्ती
दोनों की दोस्ती की शुरुआत फिल्ममेकर कबीर खान की फिल्मों के दौरान हुई थी. कैटरीना ने कबीर खान के निर्देशन में 'न्यूयॉर्क', 'एक था टाइगर' और 'फैंटम' जैसी फिल्मों में काम किया. इसी दौरान वो कबीर और उनकी पत्नी मिनी माथुर के करीब आ गईं. फिल्मों के बाद भी उनकी दोस्ती बरकरार रही. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, एक इंटरव्यू में कैटरीना ने कबीर और मिनी को इंडस्ट्री में अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताया था. उन्होंने कहा था कि कबीर ने उनके करियर के शुरुआती दौर में एक एक्टर के तौर पर उन पर भरोसा जताया और आगे बढ़ने का मौका दिया. 

कौन हैं 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर? कैटरीना कैफ से भी है खास कनेक्शन

कैटरीना-विक्की की शादी में पहुंची थीं मिनी माथुर
मिनी और कबीर, कैटरीना और विक्की कौशल की शादी में भी शामिल हुए थे. दोनों परिवार अक्सर त्योहार और खास मौके साथ मनाते नजर आते हैं. वहीं, कबीर खान भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कैटरीना अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा हैं.

मिनी और कैटरीना की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर भी अक्सर देखने को मिलती है. साल 2023 में कैटरीना ने मिनी माथुर के जन्मदिन पर एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया था. दोनों अक्सर साथ में वेकेशन पर भी जाती हैं. उनकी वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होती हैं.

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Published at : 07 Aug 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Mini Mathur Alliance Katrina Kaif
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