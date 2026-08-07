रणबीर कपूर की 'रामायण' से सीएम देवेंद्र फडणवीस को ऑस्कर की उम्मीद, दिया बड़ा बयान

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर 'रामायण' ऑस्कर नहीं जीतती है, तो उन्हें निराशा होगी.

देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कहा?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मुंबई में प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के 'प्राइम वन' स्टूडियो का उद्घाटन किया.

इस दौरान उन्होंने डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि इस फिल्म से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं. सीएम फडणवीस ने कहा, 'अगर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ऑस्कर नहीं जीतती है, तो मुझे निराशा होगी.'

दुनिया भर में पहचान बनाएगी 'रामायण'

इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय सिनेमा की नई तकनीक और शानदार विजुअल इफेक्ट्स की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अब भारतीय फिल्में दुनिया के स्तर की बन रही हैं और 'रामायण' भी ऐसी ही फिल्मों में शामिल हो सकती है. उन्होंने कहा, 'जिस मेहनत और बड़े स्तर पर इस फिल्म पर काम हो रहा है, उसे देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि 'रामायण' सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी.'

'रामायण' में नजर आएंगे ये कलाकार

बता दें कि 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं रवि दुबे को लक्ष्मण के रोल के लिए चुना गया है. फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं. इस मेगा बजट फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं, जो अपने हाई-एंड विजुअल इफेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म 'रामायण'?

यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं. 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि 'रामायण' का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है. अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी.

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