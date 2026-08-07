शर्मिला टैगोर ने नेहा धूपिया-अंगद बेदी को दिया अनमोल तोहफा, जब चिट्ठी खोलकर देखा तो छलके आंसू

कुछ तोहफों की कीमत पैसों से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं से होती है. नेहा धूपिया और अंगद बेदी के लिए ऐसा ही एक अनमोल तोहफा था, जो उन्हें दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने दिया. ये एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी, जिसमें दो महान क्रिकेटरों नवाब मंसूर अली खान पटौदी और बिशन सिंह बेदी की गहरी दोस्ती की खूबसूरत यादें सजी हुई थीं.

शर्मिला टैगोर ने नेहा धूपिया-अंगद बेदी को दिया अनमोल तोहफा

अपने चैट शो 'डबल डेट' में सोहा अली खान और सबा पटौदी खान के साथ बातचीत के दौरान नेहा और अंगद ने इस इमोशनल पल को याद किया. उन्होंने बताया कि एक दिन शर्मिला टैगोर चाय पर उनके घर आई थीं. बातचीत के दौरान उन्होंने नेहा को एक पुरानी, मुड़ी हुई चिट्ठी दी और बस इतना कहा कि इसे संभालकर रखना.

एक्साइटमेंट से जब नेहा और अंगद ने उसे खोला, तो पता चला कि ये अंगद के पिता और दिग्गज क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी द्वारा अपने करीबी दोस्त नवाब मंसूर अली खान पटौदी को लिखी गई चिट्ठी थी. उस चिट्ठी में बिशन सिंह बेदी ने लिखा था, 'काफी समय हो गया है बात किए हुए. कैसे हो?'

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इस चिट्ठी की सबसे खास बात ये थी कि इसके पीछे की तरफ नवाब पटौदी का जवाब भी लिखा हुआ था. उस समय उनके पास दूसरा कागज नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी चिट्ठी के पीछे अपना जवाब लिखकर वापस अपने दोस्त को भेज दिया. ये पूरी बातचीत सालों तक उसी कागज पर सुरक्षित रही. इसमें सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि दो दोस्तों के बीच का अपनापन, सादगी और सालों पुरानी दोस्ती की गर्मजोशी भी दर्ज थी.

नेहा और अंगद ने बताया कि शर्मिला टैगोर ने ये चिट्ठी उन्हें देते हुए कहा था कि 'हम चाहते हैं कि हमारी सबसे खूबसूरत यादें आपके घर में भी सुरक्षित रहें.' 'डबल डेट' पर हुई ये बातचीत सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी की कहानी नहीं थी, बल्कि दो महान क्रिकेट परिवारों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती की एक दुर्लभ झलक भी थी.

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