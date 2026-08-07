'धुरंधर' की डिटेलिंग में आदित्य धर ने खर्च कर दिए थे करोड़ों, आर माधवन का खुलासा

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने खूब नोट छापे. फिल्म में हमजा का किरदार निभाकर रणवीर ने सबका दिल जीत लिया. 'धुरंधर' में एक्टर आर माधवन ने भी अहम भूमिका निभाई थी. अब माधवन ने निर्देशक आदित्य धर की तारीफ करते हुए एक दिलचस्प खुलासा किया है.

डिटेलिंग पर खर्च किए 10 करोड़ रुपये

Gulte.com को दिए इंटरव्यू में आर माधवन ने बताया कि फिल्म 'धुरंधर' को एकदम परफेक्ट बनाने और इसकी छोटी से छोटी बारीकियों को सुधारने के लिए निर्देशक आदित्य धर ने करीब 10 करोड़ रुपये अलग से खर्च कर दिए थे. ये रकम सिर्फ फिल्म की डिटेलिंग और क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए लगाई गई थी. आदित्य चाहते थे कि फिल्म का हर सीन और हर फ्रेम दर्शकों को बिल्कुल असली और बेहतरीन लगे.

इतनी डिटेलिंग को आखिर कौन देखने वाला है?

माधवन ने कहा, 'जब मुझे इस बारे में पता चला था, तब मेरे लिए ये हैरान कर देने वाली बात थी. मेरे मन में यही सवाल आया था कि आखिर इतनी छोटी-छोटी चीजों पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है. इतनी डिटेलिंग को आखिर कौन देखने वाला है? हालांकि, बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो मेरी सोच पूरी तरीके से बदल गई. 'धुरंधर' की सफलता इस बात का सबूत है कि अच्छी डिटेलिंग और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती. अगर फिल्म की हर चीज पर ईमानदारी से काम किया जाए, तो दर्शक उसे जरूर महसूस करते हैं.'

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'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

'धुरंधर' के रिलीज़ होने के बाद जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. फिल्म को दर्शकों का बेहद प्यार मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ दिए. सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने दुनियाभर में 1,307.35 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की. इसने भारत से 1,007.85 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और ओवरसीज से 299.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 840.20 करोड़ रुपये रहा. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

फिल्म में नजर आए ये कलाकार

बता दें कि साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में रणबीर सिंह और आर माधवन के अलावा, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए थे. अक्षय खन्ना ने भी रहमान डकैत को रोल प्ले कर खूब सुर्खियां बटोरी थी. फिल्म के गानों को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद 2026 में फिल्म का सीक्वल आया, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ.

'धुरंधर 2' ने कमाए इतने करोड़ रुपये

'धुरंधर 2' को भी दर्शकों ने खूब सराहा. सैकनिल्क के मुताबिक, इसने दुनियाभर में 1,813.39 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का कलेक्शन किया. इसने भारत से 1,375.39 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और ओवरसीज से 438 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की. वहीं, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 1,149.30 करोड़ रुपये रहा. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

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