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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब तेजस्वी प्रकाश के पापा को आया था हार्ट अटैक, देसी ब्लिंग में याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

जब तेजस्वी प्रकाश के पापा को आया था हार्ट अटैक, देसी ब्लिंग में याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में अपने पापा के बारे में बात की. उन्होंने रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' में फादर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान अपने पापा के बारे में बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 May 2026 10:42 PM (IST)
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तेजस्वी प्रकाश इन दिनों खबरों में बनी हैं. वो रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' में दिख रही हैं. इस शो में उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा भी हैं. करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को शो में शादी के लिए प्रपोज किया. शो में अब आगे फादर्स डे सेलिब्रेट करते दिखाया जाएगा. 

तेजस्वी प्रकाश हुईं इमोशनल
फादर्स डे सेलिब्रेशन के दौरान तेजस्वी प्रकाश इमोशनल हो गईं. उन्होंने उस वक्त को याद किया जब उनके पापा को हार्ट अटैक आया था. तेजस्वी ने कहा, 'एक समय था जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और उन्हें हम हॉस्पिटल लेकर भागे थे. उन्हें नई जिंदगी मिली और उनका पहला रिएक्शन था कि उन्हें स्ट्रॉन्ग होना है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन्हें ऐसे देखें. मुझे लगता है कि पापा ऐसे होते हैं वो फैमिली के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं.'

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करण ने किया था प्रपोज

बता दें कि शो देसी ब्लिंग काफी खबरों में हैं. शो में अमीर लोगों की लाइफस्टाइल को दिखाया जा रहा है. करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को घुटने पर बैठकर प्रपोज किया. करण ने कहा, 'जब हम मिले थे तो बहुत कुछ हुआ था. जब हम बाहर आए सब ने कहा था कि ये तो 2 हफ्ते नहीं टिकेंगे. किसी ने कहा था मैं फेक हूं. किसी ने कहा था तू फेक है. लेकिन अब हमें 4 साल हो गए हैं. हमने सबकुछ देखा और हम सबसे गुजरे.' करण के प्रपोज करने के बाद से दोनों की शादी को लेकर भी खबरें तेज हैं. फैंस उन्हें शादी करते हुए देखना चाहते हैं.

बता दें कि करण और तेजस्वी शो बिग बॉस में मिले थे. रियलिटी शो से उनकी लव लाइफ शुरू हुई थी और रियलिटी शो में ही करण ने तेजस्वी को शादी के लिए प्रपोज किया. दोनों साथ में बहुत खुश हैं और लिवइन में रह रहे हैं. इन दिनों उन्हें शो लाफ्टर शेफ 3 में देखा जा रहा है.

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Published at : 26 May 2026 10:42 PM (IST)
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Tejasswi Prakash Desi Bling
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