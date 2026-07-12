'शोले' के 'ठाकुर' के कारण ताउम्र कुंवारी रहीं सुलक्षणा पंडित! चली गई थीं डिप्रेशन में

Sulakshana Pandit Birth Anniversary: गुजरे दौर की जानी-मानी एक्ट्रेस रही सुलक्षणा पंडित ने अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों का दिल जीता था. उन पर लाखों फैंस फिदा थे, लेकिन सुलक्षणा का दिल आया था 'शोले' फिल्म के 'ठाकुर' यानी संजीव कुमार पर. दोनों का एक दूसरे से अफेयर भी था. लेकिन, इसके बावजूद ताउम्र सुलक्षणा कुंवारी रह गईं. दूसरी ओर संजीव ने भी कभी शादी नहीं की.

सिंगर भी थीं सुलक्षणा पंडित

सुलक्षणा न सिर्फ दमदार अदाकारा बल्कि बेहतरीन गायिका भी थीं. उन्हें शुरू से ही घर में गायकी का माहौल मिला था. 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में जन्मीं सुलक्षणा ने 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. उन्होंने लता मंगेशकर के साथ फिल्म तकदीर (1967) में 'सात समुंदर पार' गाना गाया था. वहीं फिल्म 'संकल्प' के गाने 'तू ही सागर है तू ही किनारा' को भी आवाज दी थी. लता जी के साथ सिंगिंग करने वाली सुलक्षणा ने उदित नारायण, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज सिंगर्स के साथ भी गाने गाए थे. हिंदी के अलावा उन्होंने अन्य भाषा के गानों को भी आवाज दी थी.

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1975 में किया एक्टिंग डेब्यू

सुलक्षणा ने अपना एक्टिंग करियर साल 1975 में आई फिल्म 'उलझन' से शुरू किया था. इसके बाद वो खानदान, धर्म कांटा, वक्त की दीवार, संकोच, चेहरे पे चेहरा, जय बजरंगबली और खंजर सहित कई फिल्मों में नजर आईं.

संजीव कुमार से था सच्चा प्यार

फिल्म 'उलझन' में उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया था. बताया जाता है कि इसकी शूटिंग के वक्त दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे. वक्त बढ़ने के साथ सुलक्षणा ने संजीव के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था. लेकिन, संजीव ने इस ठुकरा दिया था, क्योंकि वो हेमा मालिनी से एक तरफा प्यार में भी पागल थे. इसके बाद एक्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं.

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दोनों ने ही नहीं की ताउम्र शादी

बता दें कि शोले की शूटिंग के वक्त संजीव कुमार को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था और वो उनसे शादी करने के ख्वाब देखते थे. उन्होंने हेमा के सामने अपने प्यार का इजहार किया था. लेकिन, हेमा तो धर्मेंद्र के लिए दीवानी थीं. नतीजा ये निकला कि संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की. उनका 47 साल की उम्र में 6 नवंबर 1985 को निधन हो गया था. वहीं दूसरी ओर सुलक्षणा ने भी कभी ब्याह नहीं रचाया. उनका साल 2025 में 71 साल की उम्र में निधन हो गया था.