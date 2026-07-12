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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर की शादी में आलिया भट्ट ने निभाई खास रस्म, कलीरे बांधते वीडियो हुआ वायरल

बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर की शादी में आलिया भट्ट ने निभाई खास रस्म, कलीरे बांधते वीडियो हुआ वायरल

एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने शरण शर्मा संग शादी रचा ली है. इस खास दिन पर एक्ट्रेस की दोस्त आलिया भट्ट ब्राइड्समेड की जिम्मेदारियां निभाती नजर आई. उन्होंने आकांक्षा रंजन के हाथो में कलीरे बांधे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 04:15 PM (IST)
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एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने फिल्ममेकर शरण शर्मा के साथ मुंबई स्थित अपने घर पर रजिस्टर्ड मैरिज में शादी कर ली. उन्होंने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं. शादी की रस्मों के दौरान उनकी खास दोस्त आलिया भट्ट हर पल उनके साथ नजर आईं और ब्राइड्समेड की जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आलिया, चूड़ा सेरेमनी के दौरान दुल्हन आकांक्षा के हाथों में कलीरे बांधती नजर आ रही हैं.

आलिया ने निभाई ब्राइड्समेड की जिम्मेदारियां 
वायरल वीडियो में आलिया भट्ट अपनी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर के हाथों में कलीरे बांधती नजर आ रही हैं. आलिया पूरे ध्यान के साथ ये रस्म निभाती दिखीं. वहीं, दुल्हन बनीं आकांक्षा रेड साड़ी और गोल्डन हैवी ब्लाउज में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. चूड़ा सेरेमनी के दौरान उनके परिवार और करीबी दोस्त भी इस खास मौके पर मौजूद थे.

इस खास मौके पर आलिया भट्ट ग्रे कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी में बेहद स्टनिंग नजर आईं. उन्होंने इसके साथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पहना था. अपने लुक को पूरा करने के लिए आलिया ने गोल्डन ईयररिंग्स, मांग टीका और गॉगल्स भी कैरी किए. वहीं, उन्होंने बालों को बन बनाकर में स्टाइल किया था, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बना रहा था.

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बता दें, आलिया भट्ट और आकांक्षा रंजन कपूर काफी करीबी दोस्त हैं. दोनों अक्सर साथ में वेकेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन और फैमिली फंक्शन्स में नजर आती हैं. हाल ही में आकांक्षा रंजन की कॉकटेल पार्टी में भी आलिया भट्ट ने जमकर एंजॉय किया था. 

रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं आकांक्षा रंजन
आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा ने अपनी इंटिमेट वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. तस्वीरों में आकांक्षा रेड कलर की गोल्डन साड़ी, हैवी ब्राइडल जूलरी, चूड़ा, कलीरे और मेहंदी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर की शादी में आलिया भट्ट ने निभाई खास रस्म, कलीरे बांधते वीडियो हुआ वायरल

वहीं, शरण शर्मा सफेद कुर्ता-पायजामा और एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट में क्लासिक लुक में दिखे. तस्वीरों में दोनों हंसते, हाथ थामे, शादी के डॉक्यूमेंट पर साइन करते नजर आए.

बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर की शादी में आलिया भट्ट ने निभाई खास रस्म, कलीरे बांधते वीडियो हुआ वायरल

आज होगा ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन 
बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजिस्टर्ड मैरिज के बाद दोनों 12 जुलाई को मुंबई में एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी होस्ट करने वाले हैं.

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आकांक्षा और शरण साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:15 PM (IST)
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