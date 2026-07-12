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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

'घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

Anshula Kapoor Wedding:अंशुला कपूर इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने अपने ड्रीम वेडिंग वेन्यू की झलकियां शेयर की हैं और बताया कि कैसे शादी का वेन्यू डेकोरेट हुआ.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 04:25 PM (IST)
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बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी की हैं. शादी के बाद अब उन्होंने अपने ड्रीम वेडिंग वेन्यू की झलकियां शेयर की हैं और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी शादी को बिल्कुल 'घर की शादी' जैसा एहसास देने की कोशिश की, जहां हर सजावट के पीछे एक खास याद जुड़ी थी.

अंशुला कपूर ने दिखाई अनदेखी झलक
अंशुला कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शादी की कई फोटोज और वीडियोज शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होती है. हम चाहते थे कि हमारी शादी भी बिल्कुल ऐसी ही हो, जहां दो घर एक-दूसरे से जुड़ जाएं. हमारा एक ही सपना था घर जैसी शादी. ऐसी शादी, जिसमें हमारें दोनों कल्चर की झलक हो, हमारी यादें हों और सबसे बढ़कर हमारे अपने लोगों का प्यार हो.'

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

अंशुला कपूर ने लिखा, 'सबसे पहले गेस्ट का वेलकम एक लकड़ी के झरोखे से हुआ. बचपन में ऐसा ही एक झरोखा मेरी मां के कमरे में हुआ करता था. वहीं परिवार की सबसे खास बातें होती थीं. खुशी की, मुश्किलों की और रोजमर्रा की. इसलिए हमने उसी एहसास को अपनी शादी के एंट्रेंस पर लगाया, ताकि नई शुरुआत भी घर जैसा सुकून दे.'

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

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अंशुला ने आगे बताया, 'बॉलरूम में एंटर करते ही गेस्ट का वेलकम तुलसी के पौधे से हुआ.'

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

रोहन के बचपन के पसंदीदा स्नैक्स ने सजी टेबल
अंशुला ने आगे बताया कि उसके साथ एक स्नैक्स के लिए टेबल सजाई गई थी, जिसमें वे सभी स्नैक्स थे जिन्हें मैं और रोहन बचपन से पसंद करते आए हैं, मिल्क केक, खांडवी, प्याज कचौरी, मठरी, लड्डू, रेवड़ी और कई दूसरी चीजें. ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं थीं, बल्कि हमारे बचपन और दोनों परिवारों की यादों का हिस्सा थीं.

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

मंडप के पास सजी परिवार की पुरानी तस्वीरें
मंडप के दोनों ओर परिवार की पुरानी तस्वीरें लगाई गई थीं. क्योंकि हम मानते हैं कि आज हम जो हैं, उसमें हमारे अपनों का सबसे बड़ा योगदान है. उनका प्यार और साथ ही हमें इस खूबसूरत पल तक लेकर आया है.

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

अंशुला ने कहा, 'मंडप के ऊपर मोगरे के फूलों से खूबसूरत सजावट की गई थी. मेरी मां को मोगरे की खुशबू बेहद पसंद थी, इसलिए ऐसा लगा मानो उनकी दुआएं पूरे समय हमारे साथ थीं.'

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

गेस्ट से लिए आशिर्वीद
उन्होंने आगे कहा, 'हम चाहते थे कि हमारी शादी में आने वाला हर गेस्ट सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस सफर का हिस्सा बने. इसलिए हर कुर्सी पर एक छोटी-सी बुकलेट रखी गई, जिसमें हमारी शादी की कसमें और हर रस्म का महत्व बताया गया था. साथ ही हर मेहमान के लिए घुंघरू भी रखे गए थे, जिन्हें बजाकर उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया.'

घर की शादी' का सपना था, अंशुला कपूर ने बताया कैसे सजाया अपना ड्रीम वेडिंग वेन्यू

उन्होंने बताया, 'हमारी शादी का हर कोना किसी याद, किसी भावना या घर के किसी हिस्से से जुड़ा था. और हम बिल्कुल यही चाहते थे कि इस खास दिन में हर किसी को अपनेपन का एहसास हो. 

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बता दें अंशुला और रोहन ही शादी 6 जुलाई को हुई थी. इसके बाद कॉकटेल पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुएं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:25 PM (IST)
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