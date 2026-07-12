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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरशद वारसी ने मुंबई के अंधेरी में बेची अपनी दुकान, 6.25 करोड़ रुपये में हुई डील

अरशद वारसी ने मुंबई के अंधेरी में बेची अपनी दुकान, 6.25 करोड़ रुपये में हुई डील

अरशद वारसी ने मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट में स्थित अपनी एक कमर्शियल दुकान को 6.25 करोड़ रुपये में बेच दिया है. उन्होंने इस दुकान को 14 साल पहले यानी साल 2012 में बहुत कम कीमत पर खरीदा था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 12 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अरशद वारसी इन दिनों अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी डील को लेकर चर्चा में हैं. 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और 'गोलमाल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले अरशद वारसी ने मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट में स्थित अपनी एक कमर्शियल दुकान को 6.25 करोड़ रुपये में बेच दिया है.

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, अरशद वारसी ने इस दुकान को आज से करीब 14 साल पहले यानी साल 2012 में बहुत कम कीमत पर खरीदा था, जिसके मुकाबले अब उन्हें इस प्रॉपर्टी पर तीन गुना से भी ज्यादा का तगड़ा मुनाफा हुआ है. 

1 जुलाई को रजिस्टर्ड हुई बड़ी डील
रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'लिएसेस फोरास' द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेजों के अनुसार, इस प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त का ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2026 को रजिस्टर किया गया है. अरशद वारसी की ये कमर्शियल दुकान अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में स्थित 'ग्रेनविले को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड' के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है. 

अरशद वारसी ने मुंबई के अंधेरी में बेची अपनी दुकान, 6.25 करोड़ रुपये में हुई डील

91,400 प्रति स्क्वायर फीट के रेट से बिकी दुकान
दस्तावेजों के मुताबिक, इस कमर्शियल दुकान का कारपेट एरिया 63.87 स्क्वायर मीटर (यानी लगभग 684 स्क्वायर फीट) है. अरशद वारसी से इस प्रॉपर्टी को उमंग राजकुमार बुधरानी नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा है. इस बड़ी डील के लिए खरीदार ने 37.50 लाख की भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी भी चुकाई है. महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पास 1 जुलाई 2026 को इस सेल डीड को रजिस्टर किया गया. अगर कारपेट एरिया के हिसाब से देखें, तो ये दुकान लगभग 91,400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के बेहद महंगे रेट पर बिकी है.

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2012 में सिर्फ 2.12 करोड़ में खरीदी थी प्रॉपर्टी
अरशद वारसी ने इस दुकान को फरवरी 2012 में 2.12 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत में खरीदा था. उस समय इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए एक्टर ने 10 लाख से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस दी थी. 2012 से लेकर 2026 के बीच, पिछले 14 सालों में इस इलाके में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू चुके हैं, जिसका सीधा फायदा अरशद वारसी को मिला है. 

अरशद वारसी ने मुंबई के अंधेरी में बेची अपनी दुकान, 6.25 करोड़ रुपये में हुई डील

ये हैं अरशद वारसी की अपकमिंग मूवीज
तीन दशक से भी लंबे फिल्मी करियर में अरशद वारसी ने 'मुन्ना भाई एमबीबीएस', 'गोलमाल', 'धमाल' और 'जॉली एलएलबी' जैसी फिल्मों में अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाई है. वर्क फ्रंट की बात करें तो अरशद वारसी इन दिनों अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' में नजर आ रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों शाहरुख खान की 'किंग' और अजय देवगन की 'गोलमाल 5' शामिल हैं.

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Published at : 12 Jul 2026 03:43 PM (IST)
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Arshad Warsi MUMBAI
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