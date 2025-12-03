रणवीर सिंह एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का जब पहला लुक सामने आया था तब से फैंस इंप्रेस हो गए थे और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है उसके बाद से ये फिल्म विवादों का हिस्सा बन गई है. कई लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर आधारित है. अब ये सच्ची घटना पर आधारित है या नहीं आइए आपको बताते हैं.

धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. आदित्य ने भी फिल्म की कहानी को लेकर साफ किया है.

क्या सच्ची घटना पर आधारित है धुरंधर?

ट्रेलर आने के बाद अटकले लगाई जा रही थीं कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा की कहानी पर आधारित है. मगर डायरेक्टर आदित्य धर ने साफ कर दिया था कि यह फिल्म एक फिक्शनल स्पाई थ्रिलर है जो असल ज़िंदगी की घटनाओं से इंस्पिरेशन लेती है, लेकिन यह मेजर शर्मा की बायोपिक नहीं है. फिल्म का असल घटनाओं से कनेक्शन किसी एक इंसान की जिंदगी की कहानी के बजाय, कोवर्ट ऑपरेशन और जियोपॉलिटिकल झगड़ों से मिली बड़ी इंस्पिरेशन पर आधारित है.

CBFC से भी मिली बड़ी राहत

CBFC ने साफ कर दिया है कि 'धुरंधर' एक काल्पनिक कहानी है. फिल्म से मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से कोई लेना-देना नहीं है. बोर्ड ने ये भी कहा कि फिल्म को रिलीज से पहले भारतीय सेना को भेजने की कोई जरूरत नहीं है.

क्या हुआ था विवाद

हाल ही में अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई थी. उनका आरोप था कि फिल्म उनके बेटे पर आधारित है और मेकर्स ने परिवार या सेना से इजाजत नहीं ली है.

ये भी पढ़ें: स्मृति मंधाना को धोखा देने की अफवाहों के बीच प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे पलाश मुच्छल, मास्क लगाए दिखे