म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. दोनों की शादी पोस्टपोन हो गई है. शादी पोस्टपोन होने के बाद से पलाश ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं. शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार उन्हें एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट किया गया था.

प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे पलाश मुच्छल

अब पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. रेडिट पर पलाश की फोटो वायरल है, जिसमें वो प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बैठे दिख रहे हैं. वो मास्क लगाए बैठे हैं और उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी है. प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने के बाद पलाश ट्रोलिंग का भी शिकार हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि अब पलाश अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.

स्मृति और पलाश की शादी क्यों टली?

बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी करने वाले थे. दोनों की प्री-वेडिंग फेस्टिविटी भी शुरू हो गई थी. उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत के वीडियो और फोटोज तेजी से वायरल थे. लेकिन अचानक से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई. स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में ए़डमिट करवाना पड़ा था. इसके बाद पलाश की भी तबीयत खराब हो गई थी.

इसी सब के बीच में पलाश के स्मृति को चीट करने की खबरें चर्चा में आईं. पलाश के किसी लड़की के साथ चैट करने की खबरें वायरल थीं. पलाश और स्मृति ने चीटिंग की खबरों को लेकर रिएक्ट नहीं किया है. स्मृति के पिता भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं.

मंगलवार को खबरें आई किं स्मृति और पलाश 7 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं. स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन खबरों को झूठा बताया है और सिरे से खारिज कर दिया है.