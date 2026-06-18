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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox office Prediction: 'वेलकम टू द जंगल' या 'धमाल 4', बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने अक्षय कुमार-अजय देवगन, पहले दिन कौन मारेगा बाजी?

Box office Prediction: 'वेलकम टू द जंगल' या 'धमाल 4', बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने अक्षय कुमार-अजय देवगन, पहले दिन कौन मारेगा बाजी?

Welcome to the Jungle Vs Dhamaal 4 Box office Prediction: बॉक्स ऑफिस पर 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' के बीच महाक्लैश होने वाला है. चलिए बताते हैं ओपनिंग डे पर कौन कितनी कमाई करता है.

Reported By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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Box office Prediction: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश तो आम बात है. हर हफ्ते ही कोई ना कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होती हैं और आपस में टकराव हो जाता है. इसमें कई बार मेकर्स का नुकसान हो जाता है और कुछ फिल्में अच्छी कमाई कर जाती हैं. ऐसे में जून के आखिरी में 26 जून और 10 जुलाई को कॉमेडी ड्रामा फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. अजय देवगन और अक्षय कुमार आमने-सामने बॉक्स ऑफिस पर होंगे. ऐसे में अब फिल्म का प्रिडिक्शन भी सामने आया है. चलिए बताते हैं. 

'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म इसी महीने के आखिरी में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'वेलकम' फ्रेंचाइजी इस फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. लोगों ने इसमें अक्षय की एक्टिंग को खूब सराहा साथ ही कहा कि 'अक्षय कुमार की कमबैक है.'

इसके साथ ही अगर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो पिंकविला के अनुसार, ये फिल्म 20-26 करोड़ का बिजनेस कर सकती है.

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'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन

अजय देवगन, रितेश देशमुख, अंजलि आनंद, रवि किशन, ईशा गुप्ता, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स से सजी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. ये फिल्म 'धमाल' फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट है. 

वहीं, 'धमाल 4' के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में बात करें तो पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, ये पहले दिन 14-19 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोल सकती है.

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बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने होंगे अक्षय कुमार-अजय देवगन!

बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और अजय देवगन एक बार फिर आमने-सामने होंगे. दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है क्योंकि दोनों स्टार्स की फिल्में भी एक ही जॉनर की कॉमेडी ड्रामा फिल्में हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. लेकिन बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन में अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बाजी मारते हुए नजर आ रही है. हालांकि, दोनों की रिलीज में करीब 15 दिन का फर्क है. लेकिन जॉनर सेम तो देखना होगा कि दोनों में से बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 05:53 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4 Welcome To The Jungle
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