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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'2 घंटे बात की तो...', ममता कुलकर्णी के प्यार में थे शादीशुदा आमिर खान, किया था सुसाइड की कोशिश?

'2 घंटे बात की तो...', ममता कुलकर्णी के प्यार में थे शादीशुदा आमिर खान, किया था सुसाइड की कोशिश?

Mamta Kulkarni On Aamir khan: एक समय पर आमिर खान और ममता कुलकर्णी के अफेयर की चर्चा खूब रही थी. उस समय आमिर शादीशुदा था. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अफेयर की अफवाहों पर चुप्पी भी तोड़ी थी.

Reported By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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Mamta Kulkarni On Aamir khan: 90 के दशक में ममता कुलकर्णी अपनी एक्टिंग के साथ ही लुक्स और खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रही हैं. सलमान खान और आमिर खान जैसे सितारों के साथ वो जोड़ी जमा चुकी हैं. स्क्रीन पर लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया है. लेकिन ममता कुलकर्णी की लाइफ में एक समय ऐसा भी रहा है, जब वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हेडलाइन्स में रही हैं. आपने ममता और दाऊद के किस्से तो खूब सुने होंगे लेकिन बहुत कम ही लोगों को पतो होगा कि आमिर खान संग उनके अफेयर की चर्चा काफी रही है. 

ममता कुलकर्णी ने खुद आमिर खान के साथ अफेयर की खबरों पर एक इंटरव्यू में बात की थी और इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए विराम लगाया था. आमिर को लेकर चर्चा यहां तक रही थी कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी इस कदर प्यार में थे कि ममता से शादी ना हो पाने की वजह से उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी. चलिए बताते हैं इन अफवाहों पर ममता का क्या कहना था.

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आमिर संग अफेयर रूमर्स पर बोलीं ममता कुलकर्णी

दरअसल, ममता कुलकर्णी ने 1995 में ITMB शोज से बात की थी. इस इंटरव्यू का वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर किया गया है, जो कि वायरल हो रहा है. इस दौरान ममता से आमिर खान संग लिंकअप की खबरों पर सवाल किया गया था कि 'सुना है कि आमिर खान आपके प्यार में थे और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी कि क्योंकि वो शादी नहीं कर पा रहे थे, क्या ये सही है?' इस सवाल के जवाब में ममता ने कहा था, 'नहीं, नहीं... ये सही नहीं है. मीडिया आपकी लाइन्स को गढ़ देती है. अगर मैं कहूं कि मैं आपको पसंद करती हूं तो इसका मतलब है कि आप प्यार में हो.'

ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, 'हमारी इंडस्ट्री सब कुछ डिफाइन किया जाता है और सब कुछ गढ़ा हुआ है. मैं काफी रिजर्व पर्सन हूं. मैं काम करती हूं शूटिंग करती हूं और फिर तुरंत घर चली जाती हूं.' उनसे पूछा गया कि 'मीडिया हर चीज को बनावटी बताता है तो ऐसे में क्या सभी को ऐसा होना पड़ता है?'

Baazi (1995)

बनावटी है इंडस्ट्री- ममता कुलकर्णी

ममता इस सवाल के जवाब में कहती हैं, 'हां बिल्कुल ऐसा बनावटी होना पड़ता है. हमें 24 घंटे मास्क में होना पड़ता है. आप जो नहीं होते हैं वो दिखाना पड़ता है, जैसे ये रूमर्स. अगर आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो उसे अफेयर मान लिया जाता है. सवाल होगा कि ममता और आमिर दो घंटे तक बात क्यों करते हैं?' 

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पत्नी के साथ खुश हैं आमिर...

ममता आगे आमिर को लेकर कहती हैं, 'आमिर ऐसे इंसान हैं, जो किसी के भी दोस्त हो सकते हैं. अगर आप उनके साथ बैठे हैं तो वो आपके बाल खीचेंगे, कुर्सी धकेलेंगे. ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं और हम भी वैसे ही साथ रहे. जबकि लोग अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वो अपनी पत्नी के साथ काफी खुश हैं.'  

 
 
 
 
 
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बॉक्स ऑफिस पर फेल रही 'बाजी'

गौरतलब है कि आमिर खान और ममता कुलकर्णी ने फिल्म 'बाजी' (Baazi 1995) में काम किया था. हालांकि, फिल्म खास परफॉर्म नहीं कर पाई. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 3.25 करोड़ रहा था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 4.98 करोड़ और टोटल ग्रॉस कलेक्शन 7.71 करोड़ रहा था.

Baazi (1995)

तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं आमिर खान

बहरहाल, अगर आमिर खान के बारे में बात की जाए तो वो इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर ने अपने 60वें बर्थडे के मौके पर गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के बारे में खुलासा किया था, जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया था. अब इन दिनों एक्टर तीसरी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं.

ममता कुलकर्णी बनीं साध्वी

इसके अलावा अगर ममता कुलकर्णी के बारे में बात करें तो एक्ट्रेस लंबे समय के बाद मुंबई वापस आईं. करीब 24 साल के बाद उन्होंने मुंबई में वापसी की और वो एक साध्वी बनकर आईं. उन्होंने कहा कि वो काफी तपस्या करके आईं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Mamta Kulkarni
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