Box office: 2026 की मलयालम फिल्म, जो 'धुरंधर 2' से भी निकली आगे, 10 करोड़ में कमाया 2284 परसेंट का प्रॉफिट
2026 Most Profitable Malyalam Film: 2026 में इन 6 महीनों में ढेरों फिल्में रिलीज हुईं लेकिन सफलता कुछ को ही मिल पाई. ऐसे में आज आपको 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल मलयालम फिल्म के बारे में बता रहे हैं.
2026 Most Profitable Malyalam Film: 2026 के करीब 6 महीने पूरे होने वाले हैं. इस बीच बॉलीवुड से लेकर साउथ की ढेरों फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज की गईं. इसमें कुछ फिल्मों को फैंस और क्रिटिक्स से अच्छा खासा रिस्पांस मिला लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की कमाई नहीं कर पाईं. इसमें कुछ बड़े बजट की फिल्में भी रहीं. वहीं, साउथ की छोटे बजट की कुछ फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस को ही हिला डाला. ऐसे में आज आपको मलयालम की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया.
दरअसल, हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि 'वाझा 2 बायोपिक ऑफ बिलियन ब्रॉस' (Vaazha II: Biopic of a Billion Bros) है. इस फिल्म ने रिलीज होने के साथ ही कमाल का बिजनेस किया. इसने मलयालम ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दी थी. 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच भी ये बिना शोर-शराबे के गुपचुप धांसू कमाई करके चल गई थी. फिल्म ने ओटीटी तक पर गर्दा उड़ा दिया था.
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'वाझा 2' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड
'वाझा 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने इंडिया के साथ ही दुनियाभर में धांसू कमाई की थी. फिल्म का इंडिया कलेक्शन 129.42 करोड़ रहा था जबकि इसने वर्ल्डवाइड इससे भी अच्छा परफॉर्म किया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 238.46 करोड़ का कारोबार किया था. ये एक छोटे बजट की मलयालम फिल्म थी, जिससे इसने गजब का प्रॉफिट कमाया था.
'वाझा 2' ने 'धुंरधर 2' से भी ज्यादा कमाया प्रॉफिट
'वाझा 2' ने 238.46 करोड़ की दुनियाभर में धांसू कमाई की थी जबकि IMDb की रिपोर्ट के अनुसार, इस मलयालम फिल्म का बजट 10 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म का प्रॉफिट भी गजब रहा था. मूवी ने 2284.6 प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया था.
जबकि इतना तो 'धुरंधर 2' 1800 करोड़ कमाकर भी नहीं कमा पाई. आदित्य धर की 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने करीब 637% का प्रॉफिट कमाया था, जो 'वाझा 2' के मुकाबले काफी कम रहा.
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'वाझा 2' की कहानी
बहरहाल, अगर मलयालम फिल्म 'वाझा 2' की कहानी की बात करें तो इसमें चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है. इसमें हाशिर, एलन, अजिन और विनायक होते हैं, जिनकी इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी होती है. इसमें कमिंग ऑफ ऐज पर केंद्रित कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म में संघर्ष और कॉमेडी के साथ काफी कुछ देखने के लिए मिलता है. इस फिल्म का निर्देशन सावीन एस.ए. ने किया था.
इसके साथ ही अगर फिल्म 'वाझा 2' की ओटीटी रिलीज के बारे में बात की जाए तो फिल्म को पिछले महीने ओटीटी पर रिलीज किया गया. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में देखा जा सकता है.