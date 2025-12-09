विक्की कौशल और कैटरीना कैफ आज यानी 9 दिसंबर को अपनी शादी की चौथी सालगिरह मना रहे हैं. कपल अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं और अब तो वो एक बेबी बॉय के पेरेंट्स भी बन चुके हैं. माता–पिता बनने के बाद कपल की एक साथ पहली तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कैटरीना कैफ पर प्यार लुटाते हुए विक्की कौशल ने एक रोमांटिक फोटो शेयर किया है. इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा- 'आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ब्लिसफुल, ग्रेटफुल और नींद से वंचित. हैप्पी फोर्थ एनिवर्सरी.'

फैंस दे रहे कपल को बधाई

विक्की कौशल की इस पोस्ट को देखकर पता चलता है कि पेरेंट्स बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बेबी बॉय को संभालते हुए उनकी रातों की नींद उड़ गई है. पेरेंट्स बनने के बाद पहली बार कपल की ये लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस भी लगातार इस पोस्ट पर कमेंट कर दोनों को सालगिरह को मुबारक बाद दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)



सवाई माधोपुर में धूम–धाम से हुई थी शादी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. आज कपल की शादी को चार साल पूरे हो चुके हैं. दोनों अपना मैरिड लाइफ काफी एंजॉय करते हैं और अक्सर ही अपने स्पेशल मोमेंट को फैंस के साथ भी शेयर करते नजर आते हैं. बता दें कि बीते महीने 7 नवंबर को ज्वाइंट पोस्ट करते हुए सेलिब्रिटी कपल ने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि अब वो एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बन चुके हैं.

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का वर्कफ्रंट

कैटरीना कैफ लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर हैं. वो अपना ज्यादातर समय परिवार के साथ बिताती हैं. वहीं विक्की कौशल की बात करें तो उन्हें इसी साल 'छावा' में देखा गया जो 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. इसके अलावा एक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.