Urmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ, कहां से होती है कमाई, नेटवर्थ
Urmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं. आइए नजर डालते है 'रंगीला गर्ल' की नेटवर्थ पर.
उर्मिला मातोंडकर इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं. उन्हें 'रंगीला गर्ल' के नाम से जाना जाता है. उर्मिला अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. आइए नजर डालते हैं एक्ट्रेस की नेटवर्थ पर.
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उर्मिला मातोंडकर की नेटवर्थ
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, उर्मिला की नेटवर्थ 68.28 करोड़ है. 2019 में उन्होंने दाखिल चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था. उनके पास 1.27 करोड़ की डायमंड जूलरी है. वहीं 1.48 लाख के गोल्ड के सिक्के हैं. उनके पास 17.65 लाख की गोल्ड जूलरी है.
उर्मिला नेे यहां किया इंवेस्ट
इसके अलावा मुंबई में उनकी 2 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी है. उनके पास 3 फ्लैट हैं. एक फ्लैट 9 करोड़, दूसरा 8 करोड़ और तीसरा 2 करोड़ का है. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास एग्रीकल्चर जमीन भी है. इसकी कीमत 60 लाख रुपये है.
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उर्मिला के पीएफ में 62 लाख और 51 लाख से ज्यादा बैंक में जमा हैं. उनके पास 34 करोड़ के शेयर, बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड्स हैं. उर्मिला की लग्जरी कार की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज, 120 है. उर्मिला के ऊपर कोई बैंक लोन नहीं है.
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बता दें कि उर्मिला की शादी मोहसिन अख्तर मीर संग हुई थी. मोहसिन संग उन्होंने 2016 में शादी की थी. 2024 में उनकी शादी टूट गई और उन्होंने तलाक ले लिया. अब मोहसिन ने दूसरी शादी कर ली है. वहीं उर्मिला सिंगल जिंदगी जी रही हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो फिटनेस को लेकर काफी जागरुक हैं. उनके ग्लैमरस लुक्स खूब वायरल रहते हैं.
बता दें कि उर्मिला ने 2019 में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ा था. हालांकि, वो हार गई थीं. उर्मिला ने 2020 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 2020 में शिव सेना ज्वॉइन की थी.
फिल्मों की बात करें तो उन्हें 2018 में 'ब्लैकमेल' में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने स्पेशल सॉन्ग किया था. वहीं वो टीवी पर रियलिटी शोज जज करती हैं. 2022 में उन्होंने शो डीआईडी सुपर मॉम्स जज किया था.