हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडUrmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ, कहां से होती है कमाई, नेटवर्थ

Urmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ, कहां से होती है कमाई, नेटवर्थ

Urmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. एक्ट्रेस करोड़ों की मालकिन हैं. आइए नजर डालते है 'रंगीला गर्ल' की नेटवर्थ पर.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Jun 2026 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

उर्मिला मातोंडकर इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं. उन्हें 'रंगीला गर्ल' के नाम से जाना जाता है. उर्मिला अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. आइए नजर डालते हैं एक्ट्रेस की नेटवर्थ पर.

ये भी पढ़ें- 'आउटसाइडर होने के नाते मुश्किल', संचिता उगले फिल्मों में करना चाहती थी लीड रोल, पर छोड़ थी उम्मीद

उर्मिला मातोंडकर की नेटवर्थ

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, उर्मिला की नेटवर्थ 68.28 करोड़ है. 2019 में उन्होंने दाखिल चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था. उनके पास 1.27 करोड़ की डायमंड जूलरी है. वहीं 1.48 लाख के गोल्ड के सिक्के हैं. उनके पास 17.65 लाख की गोल्ड जूलरी है. 

उर्मिला नेे यहां किया इंवेस्ट

इसके अलावा मुंबई में उनकी 2 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी है. उनके पास 3 फ्लैट हैं. एक फ्लैट 9 करोड़, दूसरा 8 करोड़ और तीसरा 2 करोड़ का है. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास एग्रीकल्चर जमीन भी है. इसकी कीमत 60 लाख रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Urmila Matondkar (@urmilamatondkarofficial)

उर्मिला के पीएफ में 62 लाख और 51 लाख से ज्यादा बैंक में जमा हैं. उनके पास 34 करोड़ के शेयर, बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड्स हैं. उर्मिला की लग्जरी कार की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज, 120 है. उर्मिला के ऊपर कोई बैंक लोन नहीं है.

ये भी पढ़ें- सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?

बता दें कि उर्मिला की शादी मोहसिन अख्तर मीर संग हुई थी. मोहसिन संग उन्होंने 2016 में शादी की थी. 2024 में उनकी शादी टूट गई और उन्होंने तलाक ले लिया. अब मोहसिन ने दूसरी शादी कर ली है. वहीं उर्मिला सिंगल जिंदगी जी रही हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो फिटनेस को लेकर काफी जागरुक हैं. उनके ग्लैमरस लुक्स खूब वायरल रहते हैं. 

बता दें कि उर्मिला ने 2019 में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ा था. हालांकि, वो हार गई थीं. उर्मिला ने 2020 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 2020 में शिव सेना ज्वॉइन की थी. 

फिल्मों की बात करें तो उन्हें 2018 में 'ब्लैकमेल' में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने स्पेशल सॉन्ग किया था. वहीं वो टीवी पर रियलिटी शोज जज करती हैं. 2022 में उन्होंने शो डीआईडी सुपर मॉम्स जज किया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Urmila Matondkar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Urmila Matondkar Net Worth: उर्मिला मातोंडकर कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ, कहां से होती है कमाई, नेटवर्थ
उर्मिला मातोंडकर कैसे जीती हैं लग्जरी लाइफ, कहां से होती है कमाई, नेटवर्थ
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन
'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री?
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर चला इस हॉरर फिल्म का जादू, 3 दिनों में बजट का 75% कमाया, हिट होने के लिए अब बस इतनी है जरूरत
हॉरर फिल्म बॉक्स पर कमा रही खूब पैसा, 3 दिन में बजट का 75% वसूला
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! भारत में कैसे दिन-ब-दिन सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल और सामान?
US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! कैसे भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और सामान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
इंडिया
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
Embed widget