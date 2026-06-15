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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?

सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?

Gadar 3: सनी देओल की ब्लॉकबस्चर फ्रेंचाइजी गदर के तीसरे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फाइनली फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने गदर 3 को कंफर्म कर दिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 02:14 PM (IST)
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सनी देओल की 2001 में आई गदर ब्लॉकबस्टर रही थी. वहीं इसके बाद साल 2023 में आई इसकी सीक्वल भी सुपर ब्लॉकबस्टर रही. तब से फैंस इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने फैंस को 2027 के लिए एक बड़ी गुड न्यूज दे दी है. दरअसल उन्होंने 'गदर 3' को कंफर्म कर दिया है. 'गदर' की रिलीज़ के 25 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया की फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट पर काम शुरू हो गया है. उन्होंने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए एक टाइमलाइन का भी हिंट दिया.

'गदर 3' की शूटिंग कब होगी शुरू?
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने फ्रेंचाइजी के आने वाले तीसरे पार्ट के बारे में अपडेट दिया. अच्छी स्क्रिप्ट की अहमियत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, "...मेरे लिए, अगर 'गदर' की कहानी एक बम थी, तो मैं 'गदर 2' तभी बनाता अगर मुझे एटम बम जैसी कहानी मिलती, और उसने इतिहास रचा. अब, अगर मुझे न्यूक्लियर बम जैसी कहानी मिलेगी, तभी मैं इसे बनाऊंगा." इसके बाद उन्होंने माना, "हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहा, तो हम अगले साल 'गदर 3' शुरू कर देंगे!" 'गदर' फ्रेंचाइजी को लेकर काफी चर्चा और उत्साह है, क्योंकि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर सीक्वल 2023 की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस सफलताओं में से एक बन गई थी.

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अनिल शर्मा 'गदर 3' में नाना पाटेकर को करना चाहते हैं कास्ट
दिलचस्प बात ये है कि डायरेक्टर गदर की कास्ट में एक दमदार एक्टर की एंट्री चाहते हैं. बता दें कि  'वनवास' के प्रमोशन कैंपेन के दौरान, फिल्ममेकर ने 'द लल्लनटॉप' को बकाया था कि वे 'गदर' यूनिवर्स में नाना पाटेकर को लाना चाहते हैं. डायरेक्टर के अनुसार, उन्होंने पाटेकर से बात की थी और उन्हें लगता है कि अगर एक्टर अगले पार्ट का हिस्सा बन सकें तो यह बहुत अच्छा होगा..

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Published at : 15 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Anil Sharma Gadar 3
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