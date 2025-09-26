सुपरस्टार की बीवी ने डर के मारे खाया 'यूरिन' से उगाया सलाद, सालों बाद सलमान के सामने किया खुलासा

अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी हैं और एक राइटर बन गई हैं. ट्विंकल अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले सोचती नहीं हैं. जिसकी वजह से कई बार ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं. ट्विंकल खन्ना एक नया शो लेकर आई हैं. इस शो को ट्विंकल और काजोल मिलकर हो कर रही हैं. इस शो में बॉलीवुड सेलेब्स के साथ वो चिट-चैट करती नजर आएंगी. पहले एपिसोड में आमिर खान और सलमान खान आए थे.

ट्विंकल खन्ना और काजोल ने आमिर और सलमान के साथ ढेर सारी बातें की और इस दौरान कई खुलासे भी हुए. इस दौरान ट्विंकल ने बताया कि वो एक बार ऐसे शख्स के घर गई थीं जो घर में सलाद उगाते थे और उसकी खाद के लिए अपने यूरिन का इस्तेमाल करते थे.

डर से खाया सलाद

शो की शुरुआत में काजोल और ट्विंकल सलमान और आमिर को खाना ऑफर करती हैं. जहां आमिर तो खाने लगते हैं मगर सलमान मना कर देते हैं. वो कहते हैं अगर 'मैंने खाना शुरू किया तो मैं रुकूंगा नहीं.' उसके बाद काजोल अपने प्रोटीन ड्रिंक के बारे में बताती हैं. जिसक बारे में सुनकर ट्विंकल 'डिस्क्टिंग' कहती हैं वहीं सलमान कहते हैं कि 'इससे 100 परसेंट पेट खराब होने वाला है.' उसके बाद ट्विंकल कहती हैं 'ये उससे तो बेहतर होगा जो मैंने एक बार खाया था.' ट्विंकल ने आगे कहा- 'एक बार मैं किसी के घर गई थी, तो उन्होंने कहा- ये सब ऑर्गेनिक है. सलाद मेरे बगीचे से है. मैं इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता. मैं इसे सिर्फ अपने यूरिन से खाद देता हूं.'

सलमान हैरान रह गए और उन्होंने कहा- 'वाह, लाजवाब, और आपने इसे खाया?' ट्विंकल ने अपने खास मज़ाकिया अंदाज में बताया 'मैंने इसे खाया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने इसे नहीं खाया, तो मेरे घर पर रेड पड़ सकती है. मैंने बस इसे खा लिया.' सलमान ने जब ट्विंकल से उस शख्स का नाम पूछा तो उन्होंने बताने से मना कर दिया.

