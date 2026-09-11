तुषार कपूर पर रहा जितेंद्र का बेटा होने का दबाव, बोले- ये 'अग्निपथ' जैसा है

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर का मानना है कि उन्हें स्टार किड होने का काफी प्रेशर झेलना पड़ा और इसकी वजह से उन्होंने लाइफ में कई चैलेंजेस फेस किए. उन्होंने ये भी माना कि डेब्यू के वक्त उनसे लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई थीं. अपने इस सफर को तुषार ने कभी-कभी 'अग्निपथ' जैसा बताया.

'मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा...'

तुषार कपूर ने हाल ही में 'द फ्री प्रेस जर्नल' को इंटरव्यू दिया. इस दौरान अभिनेता ने कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री या ट्रेड में लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि गिलास आधा भरा है, बल्कि उनकी नजरें हमेशा इस पर रहती हैं कि गिलास आधा खाली है.आपको हमेशा खुद से बेहतर काम करना होता है. अगर आप किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या किसी स्टार के बेटे हैं तो लोगों की आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं.'

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अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए तुषार ने कहा, 'शुरुआत में मुझे कई मुश्किलें झेलनी पड़ीं. बतौर स्टार किड जो बातें सुननी पड़ती हैं या आलोचनाएं होती हैं उन्हें इग्नोर करना मुश्किल नहीं होता. ये सफर कठिन रहा है, कोई रेड कार्पेट वाला सफर नहीं है. लोग अक्सर इंतजार करते है आपको नीचे गिराने का और असफल होते हुए देखने का.'

एक तरह से ये 'अग्निपथ' जैसा है

तुषार ने आगे बताया, 'आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप फिल्मी परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये अग्निपथ जैसा है. फिल्मी परिवार से होने के नाते आपको आसानी से पहली फिल्म मिल जाती है. लेकिन, उसे पूरा करना, लोगों तक पहुंचाना और सफल होना इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते.'

तुषार कपूर के बारे में

49 वर्षीय तुषार कपूर का जन्म जितेंद्र और शोभा कपूर के घर 20 नवंबर 1976 को हुआ था. अभिनेता ने अपने पिता की राह पर चलते हुए बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था. हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में पिता की तरह सफलता और लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए. उनका डेब्यू साल 2001 की फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' से हुआ था. इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आए. पिछली बार तुषार कपूर को अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा गया था. अब वो 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे.

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