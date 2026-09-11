बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' आज रिलीज हो चुकी है. इसमें अक्षय कुमार भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इसकी रिलीज से ठीक पहले सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में अपनी एक हिट फिल्म में काम करने को गलती बताया है. ये मूवी 14 साल पुरानी है और इसमें उन्होंने टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ काम किया था.

हिट फिल्म में काम करने को सैफ ने बताया गलती

सैफ अली खान ने हाल ही में गल्फ न्यूज को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी हिट फिल्म 'कॉकटेल' का जिक्र किया. साल 2012 की इस फिल्म में लीड रोल निभाने के अलावा सैफ ने इसमें बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया था. सैफ अली खान ने कहा, 'ये रोल मैंने इसलिए किया था क्योंकि हम इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे. इसे टाला नहीं जा सकता. ये एक गलती थी. ये 100 परसेंट एक गलती थी.'

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सैफ ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, 'स्क्रिप्ट को चुनने का ख़याल भी थोड़े पुराने टाइप का था. मैंने इसलिए इसमें काम किया ताकि ये बन सके न कि रोल के लिए ये फिल्म की. मैं जानता था कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रोल वेरोनिका का है.' बता दे कि वेरोनिका का रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया था. सैफ और दीपिका के अलावा मूवी में अहम किरदार में डायना पेंटी भी थीं. इस तिकड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.'

'कॉकटेल' के बारे में

कॉकटेल एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी. इसमें सैफ, दीपिका और डायना पेंटी के अलावा डिंपल कपाड़िया, बोमन ईरानी, रणदीप हुड्डा और टीना देसाई जैसे कलाकार भी थे. फिल्म की कहानी इम्तियाज अली और साजिद अली ने मिलकर लिखी थी. 13 जुलाई 2012 को रिलीज हुई इस मूवी का डायरेक्शन होमी अदजानिया ने किया था. 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी कॉकटेल ने दुनियाभर में 147 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'हैवान' के बारे में

'हैवान' की बात करें तो इस फिल्म के जरिए अक्षय और सैफ की जोड़ी 18 सालों के बाद स्क्रीन पर कमबैक कर कर चुकी है. इसमें अक्षय निगेटिव भूमिका निभा रहे हैं. इसका डायरेक्शन दिग्गज फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने किया है.

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