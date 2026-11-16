ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसानिया मिर्जा ने परिणीति चोपड़ा संग मनाया बर्थडे, 'गर्ल गैंग' के साथ सामने आई खूबसूरत तस्वीरें

सानिया मिर्जा ने परिणीति चोपड़ा संग मनाया बर्थडे, 'गर्ल गैंग' के साथ सामने आई खूबसूरत तस्वीरें

भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपना 40वां जन्मदिन अपनी 'गर्ल गैंग' के साथ मनाया. इस मौके पर परिणीति चोपड़ा भी मौजूद रहीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 16 Nov 2026 02:38 PM (IST)
भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपना 40वां जन्मदिन अपनी 'गर्ल गैंग' के साथ मनाया. इस मौके पर परिणीति चोपड़ा भी मौजूद रहीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई.

भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने बीते कल अपना 40वां जन्मदिन शानदार अंदाज में मनाया. उनके जन्मदिन सेलिब्रेशन में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी शामिल हुई थीं. अब परिणीति ने सानिया के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए सानिया की तारीफ की और उनके साथ अपने बॉन्ड को मजबूत बताया.

1/6
सानिया मिर्जा 40 साल की हो चुकी हैं. पूर्व इंडियन टेनिस प्लेयर का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था. जबकि उनकी परवरिश हैदराबाद में हुई.
सानिया मिर्जा 40 साल की हो चुकी हैं. पूर्व इंडियन टेनिस प्लेयर का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था. जबकि उनकी परवरिश हैदराबाद में हुई.
2/6
सानिया मिर्जा ने अपने 40वें बर्थडे का केक परिणीति चोपड़ा और अन्य लोगों की मौजूदगी में काटा. परिणीति ने बर्थडे सेलब्रेशन की ढेर सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं.
सानिया मिर्जा ने अपने 40वें बर्थडे का केक परिणीति चोपड़ा और अन्य लोगों की मौजूदगी में काटा. परिणीति ने बर्थडे सेलब्रेशन की ढेर सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं.
3/6
परिणीति चोपड़ा की इंस्टाग्राम पोस्ट की पहली तस्वीर में सानिया और परिणीति केक के सामने पोज देते हुए नजर आ रही हैं. इस पर 'हैप्पी बर्थडे सानिया' लिखा हुआ है.
परिणीति चोपड़ा की इंस्टाग्राम पोस्ट की पहली तस्वीर में सानिया और परिणीति केक के सामने पोज देते हुए नजर आ रही हैं. इस पर 'हैप्पी बर्थडे सानिया' लिखा हुआ है.
4/6
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए परिणीति ने कैप्शन में लिखा, 'मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूं? क्योंकि तुम असली और नॉर्मल हो. मुझे किसी भी व्यक्ति में ये ही दो खूबियां सबसे ज्यादा पसंद है.'
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए परिणीति ने कैप्शन में लिखा, 'मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूं? क्योंकि तुम असली और नॉर्मल हो. मुझे किसी भी व्यक्ति में ये ही दो खूबियां सबसे ज्यादा पसंद है.'
5/6
परिणीति ने आगे लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरे अग्गू! आई लव यू. इंस्टाग्राम तो सिर्फ हमारी खराब फोटो शेयर करने के लिए है. बाकी तो मैंने सब कुछ तुम्हें बता ही रखा है.'
परिणीति ने आगे लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरे अग्गू! आई लव यू. इंस्टाग्राम तो सिर्फ हमारी खराब फोटो शेयर करने के लिए है. बाकी तो मैंने सब कुछ तुम्हें बता ही रखा है.'
6/6
तस्वीरों के अलावा परिणीति ने अपनी पोस्ट में दो वीडियो भी पोस्ट किए हैं. एक वीडियो में रात के वक्त का खूबसूरत नजारा दिख रहा है. जबकि दूसरे में सानिया और परिणीति 'काला चश्मा' गाने पर लिप सिंक करते हुए एन्जॉय कर रही हैं.
तस्वीरों के अलावा परिणीति ने अपनी पोस्ट में दो वीडियो भी पोस्ट किए हैं. एक वीडियो में रात के वक्त का खूबसूरत नजारा दिख रहा है. जबकि दूसरे में सानिया और परिणीति 'काला चश्मा' गाने पर लिप सिंक करते हुए एन्जॉय कर रही हैं.
Published at : 16 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Sania Mirza

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की रिलीज डेट हुई फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' की रिलीज डेट हुई फाइनल, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
मनोरंजन
30 साल बाद मीनाक्षी शेषाद्रि की फिल्मों में वापसी की तैयारी, OTT पर भी मचाएंगी धमाल
30 साल बाद मीनाक्षी शेषाद्रि की फिल्मों में वापसी की तैयारी, OTT पर भी मचाएंगी धमाल
मनोरंजन
Ramayana BO Day 12 Live Updates: 'रामायण' आज करेगी 800 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री? 2 बजे तक 769 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' आज करेगी 800 करोड़ क्लब में करेगी एंट्री? 2 बजे तक 769 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
नवंबर के तीसरे हफ्ते में OTT पर एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रहीं 'ढिंढोरा 2' से 'कैंपस डायरीज 2' तक 8 नई फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रही ये फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
युवाओं के हाथ में टैबलेट यानि सामर्थ्य का संकल्प
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
बॉलीवुड
शरद कपूर ने काम के लिए बॉलीवुड से लगाई गुहार, मिलने पहुंचे सोनू सूद, एक्टर को लगाया गले, वीडियो वायरल
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, एक्टर से मिलने पहुंचे सोनू सूद, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
पंजाब
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
इंडिया
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget