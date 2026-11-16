तस्वीरों के अलावा परिणीति ने अपनी पोस्ट में दो वीडियो भी पोस्ट किए हैं. एक वीडियो में रात के वक्त का खूबसूरत नजारा दिख रहा है. जबकि दूसरे में सानिया और परिणीति 'काला चश्मा' गाने पर लिप सिंक करते हुए एन्जॉय कर रही हैं.