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सानिया मिर्जा ने परिणीति चोपड़ा संग मनाया बर्थडे, 'गर्ल गैंग' के साथ सामने आई खूबसूरत तस्वीरें
भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपना 40वां जन्मदिन अपनी 'गर्ल गैंग' के साथ मनाया. इस मौके पर परिणीति चोपड़ा भी मौजूद रहीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई.
भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने बीते कल अपना 40वां जन्मदिन शानदार अंदाज में मनाया. उनके जन्मदिन सेलिब्रेशन में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी शामिल हुई थीं. अब परिणीति ने सानिया के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए सानिया की तारीफ की और उनके साथ अपने बॉन्ड को मजबूत बताया.
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Published at : 16 Nov 2026 02:34 PM (IST)
Tags :Sania Mirza
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