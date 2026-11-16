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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने 'मातृभूमि' के लिए दाव पर लगा थी जान, माइनस टैम्प्रेचर में 6 घंटे की बर्फीले पानी में शूटिंग

सलमान खान ने 'मातृभूमि' के लिए दाव पर लगा थी जान, माइनस टैम्प्रेचर में 6 घंटे की बर्फीले पानी में शूटिंग

Salman Khan Mathrubhumi Movie: सलमान खान ने 'मातृभूमि' की शूटिंग के लिए जान लगा दी थी. उन्होंने इसके लिए माइनस तापमान में फिल्म की शूटिंग की है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 04:59 PM (IST)
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सलमान खान इन दिनों फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. इसका नया ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है, जिसे दर्शकों और फैंस ने काफी पसंद किया था. एक्टर ने अपनी इस फिल्म के लिए जान लगा दी है. उन्होंने इसके लिए जीतोड़ मेहनत की है. फिल्म के हर सीन को रियल दिखाने के लिए एक्टर ने लद्दाख में शूटिंग की है.

ऐसे में अब जानकारी सामने आ रही है कि एक्टर ने फिल्म के हर सीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए माइनस टैम्प्रेचर में भी शूटिंग की. कड़ाके की ठंड में वो बर्फीले पानी में भी उतर गए थे और करीब 6 घंटों में फिल्म की शूटिंग की. इसका खुलासा अपूर्व लाखिया ने किया है.

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डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने की सलमान खान की तारीफ

'मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस' की शूटिंग को लेकर डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने सलमान खान की तारीफ की. उन्होंने बताया कि एक्टर ने स्टूडियो के बजाय रियल लोकेशन पर जाकर शूट करना पसंद किया. ताकि वो असली लग सकें. डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने फिल्म के बिहाइंड द सींस डिटेल्स के बारे में बात की. 

फिल्म के शूट के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने कहा है, 'शुरुआत में हमने इस सीक्वेंस की शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में करने का प्लान बनाया था, लेकिन सलमान से बात करने के बाद हमें समझ आ गया कि सेट पर शूट करने से वह असली एहसास नहीं आएगा. इसलिए हम बाहर गए और सितंबर एंड में इसकी शूटिंग की. उस समय पानी का तापमान लगभग जीरो डिग्री के आसपास रहा होगा. 

 
 
 
 
 
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6 घंटे तक बर्फीले पानी में ढाई दिन तक रहे सलमान खान 

अपूर्व आगे कहते हैं, 'जब आप सलमान और बाकी लड़कों को कांपते हुए देखते हैं, तो वो बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं है. वो रोजाना 6 घंटे तक उस जमा देने वाले पानी में रहते थे और गीले कपड़ों में ही शॉट्स के बीच अपना खाना खाते थे. मुझे लगा था कि हम इसे एक दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन इसमें ढाई दिन लग गए. पूरी टीम उन्हें इतनी ठंड में शूटिंग करते देखकर ही ठिठुर रही थी.'

सलमान खान 'मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस' में एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे हैं. वो कड़ाके की ठंड में भी इसके लिए जीजान से शूटिंग करते रहे थे. वो भीगी हुई वर्दी में ही शॉट्स के बीच खाना खाते थे, ताकि पर्दे पर उनका संघर्ष और भावनाएं दर्शकों को बिल्कुल असली महसूस हों. अपूर्व लाखिया द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी लीड रोल में नजर आएंगी.

बहरहाल, अगर सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज को लेकर बात की जाए तो इसे 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' को भी रिलीज किया जाएगा. ऐसे में इस साल 2026 का दिसबंर के फर्स्ट वीक का बड़ा क्लैश है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 04:59 PM (IST)
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