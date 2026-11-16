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सनी देओल की 'सूर्या' हुई पोस्टपोन? 2027 तक टली रिलीज डेट?

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' के पोस्टपोन होने की खबरें सामने आ रही हैं. IMA विवाद की वजह से फिल्म की रिलीज के टलने की खबरें हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 16 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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सनी देओल की अपकमिंग थ्रिलर 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' खबरों में बनी है. फिल्म का टीजर भी काफी चर्चा में रहा. फिल्म विवादों में भी घिरी रही. फिल्म 20 नवंबर को रिलीज होने वाली थी. हालांकि, अब खबरें हैं कि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने वाली वाली है. डॉक्टर्स की इमेज जिस तरह से टीजर में दिखाई गई उसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था. 

इसी विवाद की वजह से अब खबरें हैं कि सनी की ये फिल्म पोस्टपोन हो रही है.

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'सूर्या' होगी पोस्टपोन?

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म अब 2027 में रिलीज होगी. मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है. 15 जनवरी 2027 को नई रिलीज डेट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है. हालांकि, फिल्म के पोस्टपोन होने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है.

बता दें कि 'सूर्या' पर चार डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टरों को भ्रष्ट दिखाया गया. उनका कहना था कि इस तरह के कंटेंट से लोगों के मन में डॉक्टर्स के लिए नफरत बढ़ सकती है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, CBFC और फिल्म मेकर्स समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

बता दें कि 'सूर्या' मलयामल फिल्म जोसेफ का हिंदी रीमेक है. जोसेफ 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को एम पद्मकुमार ने डायरेक्ट किया था. हिंदी फिल्म को भी एम पद्मकुमार ने ही डायरेक्ट किया है. 'सूर्या' में सनी देओल के अलावा रवि किशन, प्रज्ञा जयसवाल, मनीष वाधवा, टिन्नू आनंद और जिस्सू सेनगुप्ता जैसे स्टार्स हैं.

सनी देओल की बात करें तो एक्टर के हाथ में कई फिल्में हैं. वो 'रामायण: पार्ट 2' में भी नजर आएंगे. इस फिल्म में वो हनुमान के रोल में होंगे. इसके अलावा वो फिल्म 'गबरू' में भी दिखेंगे. 'गबरू' सनी देओल के लिए बहुत खास है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 16 Nov 2026 05:09 PM (IST)
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