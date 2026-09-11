6 घंटे तक चली शरद सक्सेना की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, जानिए अब कैसी है तबीयत

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शरद सक्सेना पिछले काफी समय से रीढ़ की हड्डी की समस्या से जूझ रहे थे. हाल ही में उन्होंने खड़े होकर MRI कराई थी, जिसके बाद अब 76 साल की उम्र में उनकी रीढ़ की हड्डी की सफल सर्जरी हुई है. बॉम्बे हॉस्पिटल में करीब 6 घंटे चली इस सर्जरी के बाद शरद सक्सेना ने फैंस के साथ अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

शरद सक्सेना को अस्पताल से मिली छुट्टी

शरद सक्सेना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो हॉस्पिटल के बेड पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके परिवारवाले और दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे. शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने बताया कि उनकी 6 घंटे की स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है. तस्वीरों में वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. शरद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो अब घर पर रहकर रिकवरी कर रहे हैं. एक फोटो में वो अस्पताल से घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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'एक अच्छे इंसान को ज्यादा देर तक झुकाकर नहीं रखा जा सकता'

शरद सक्सेना ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '6 घंटे की स्पाइन सर्जरी पूरी हो चुकी है. एक अच्छे इंसान को ज्यादा देर तक झुकाकर नहीं रखा जा सकता. अब और वॉकिंग स्टिक नहीं.' शरद सक्सेना ने अपनी रिकवरी के दौरान भी अपने मजाकिया अंदाज को बरकरार रखा. उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरों के साथ मजेदार कैप्शन शेयर किए. एक फोटो पर उन्होंने लिखा, 'आज पार्टी, कल जिम.' वहीं, दूसरी तस्वीर पर लिखा, 'अब और सूप नहीं!' एक अन्य तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'अब और वॉकिंग स्टिक नहीं!'

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फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव हैं शरद

शरद सक्सेना 76 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. एक्टर ने कई बार इंटरव्यू में अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बात की है. वो रोजाना करीब दो घंटे ट्रेनिंग करते हैं. उन्होंने बताया था कि शुरुआत में 20 मिनट का वर्कआउट भी उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी फिटनेस और स्टैमिना पर काम किया.

शरद सक्सेना ने इन फिल्मों में किया काम

शरद सक्सेना ने अपने अब तक के करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. ‘मिस्टर इंडिया’, ‘त्रिदेव’, ‘घायल’, ‘खिलाड़ी’, ‘गुलाम’, ‘गुप्त: द हिडन ट्रुथ’, ‘फिर हेरा फेरी’, ‘बागबान’, ‘फना’, ‘कृष’ और ‘बजरंगी भाईजान’ जैसी फिल्मों में उनके निभाए किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शरद सक्सेना को आखिरी बार अजय देवगन की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ में देखा गया था. अब स्पाइन सर्जरी के बाद उनके फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने और पूरी तरह फिट होकर पर्दे पर वापसी करने की उम्मीद कर रहे हैं.

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