इन दिनों सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की कई फ़िल्में मौजूद हैं. इनमें एक्शन थ्रिलर, कॉमेडी ड्रामा और सोशल ड्रामा शामिल हैं. बड़ी रिलीज़ से लेकर छोटे बजट की फ़िल्में, सभी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सब फिल्मों में से कितने मंगलवार को तगड़ी कमाई की है?

‘दे कॉल हिम ओजी’ ने मंगलवार को कितना किया

पवन कल्याण की गैंगस्टर क्राइम ड्रामा फ़िल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज़ के छह दिनों के भीतर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फ़िल्म का निर्देशन सुजीत और अश्विन नील मणि ने किया है. तेलुगु फ़िल्म को दर्शकों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है. पवन कल्याण के अलावा, फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक मंगलवार को फिल्म ने भारत में 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 154.85 करोड़ रुपये हो गया है.

होमबाउंड ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन

नीरज घायवान की सोशल ड्रामा फिल्म 'होमबाउंड', में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने ग्लोबली खूब ध्यान खींचा है लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है.

धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी मंगलवार को 0.27 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इसी के साथ इसका भारत में कुल कलेक्शन 1.9 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 का 12वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने दूसरे मंगलवार को थोड़ी बढ़त हासिल की। ​​11वें दिन 2.75 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म ने 12वें दिन 3.75 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, रिलीज़ के 12 दिन बाद भी ये फिल्म घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. सुभाष कपूर निर्देशित इस फिल्म ने अब तक 97 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.फिल्म में अक्षय और अरशद के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

लोका चैप्टर 1 - चंद्रा 150 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर

मलयालम सुपरहीरो एक्शन फिल्म 'लोका चैप्टर 1 - चंद्रा' 150 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. रिलीज़ के बाद से ही फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से खूब तारीफ मिली है. सिनेमाघरों में 30 दिन की परफॉर्मेंस पूरा करने के बाद भी, यह फिल्म दर्शकों को बड़े पर्दे पर खींच रही है. डोमिनिक अरुण की इस फिल्म में नैस्लेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और विजयराघवन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.