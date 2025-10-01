हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTuesday Box Office Collection: मंगलवार को कैसा रहा 'ओजी'- 'जॉली एलएलबी 3' सहित सभी फिल्मों का हाल? जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को कैसा रहा 'ओजी'- 'जॉली एलएलबी 3' सहित सभी फिल्मों का हाल? जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को कई फिल्मों के बीच कमाई के लिए जंग हुई. चलिए यहां देखते हैं इनमें से कितने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 01 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की कई फ़िल्में मौजूद हैं. इनमें एक्शन थ्रिलर, कॉमेडी ड्रामा और सोशल ड्रामा शामिल हैं. बड़ी रिलीज़ से लेकर छोटे बजट की फ़िल्में, सभी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सब फिल्मों में से कितने मंगलवार को तगड़ी कमाई की है?

दे कॉल हिम ओजी ने मंगलवार को कितना किया
पवन कल्याण की गैंगस्टर क्राइम ड्रामा फ़िल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज़ के छह दिनों के भीतर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फ़िल्म का निर्देशन सुजीत और अश्विन नील मणि ने किया है. तेलुगु फ़िल्म को दर्शकों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है. पवन कल्याण के अलावा, फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, इमरान हाशमी, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रीया रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

  • इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक मंगलवार को फिल्म ने भारत में 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
  • जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 154.85 करोड़ रुपये हो गया है.

होमबाउंड ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन
नीरज घायवान की सोशल ड्रामा फिल्म 'होमबाउंड', में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने ग्लोबली खूब ध्यान खींचा है लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है.

  • धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी मंगलवार को  0.27 करोड़ रुपये की कमाई की है.
  • इसी के साथ इसका भारत में कुल कलेक्शन 1.9 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 का 12वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने दूसरे मंगलवार को थोड़ी बढ़त हासिल की। ​​11वें दिन 2.75 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म ने 12वें दिन 3.75 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, रिलीज़ के 12 दिन बाद भी ये फिल्म घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. सुभाष कपूर निर्देशित इस फिल्म ने अब तक 97 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.फिल्म में अक्षय और अरशद के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

लोका चैप्टर 1 - चंद्रा 150 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर
मलयालम सुपरहीरो एक्शन फिल्म 'लोका चैप्टर 1 - चंद्रा' 150 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. रिलीज़ के बाद से ही फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से खूब तारीफ मिली है. सिनेमाघरों में 30 दिन की परफॉर्मेंस पूरा करने के बाद भी, यह फिल्म दर्शकों को बड़े पर्दे पर खींच रही है. डोमिनिक अरुण की इस फिल्म में नैस्लेन, सैंडी मास्टर, अरुण कुरियन और विजयराघवन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

  • फिल्म के पांचवें मंगलवार की कमाई की बात करें तो, कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म ने पूरे भारत में 1.50 करोड़ रुपये कमाए.
  • जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 148.85 करोड़ रुपये हो गई.  

 

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Jolly Llb 3 Og Lokah Chapter 1 Chandra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद किया बड़ा खुलासा
भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद किया बड़ा खुलासा
भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
यूटिलिटी
IRCTC Tour Package: कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर
कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर
रिलेशनशिप
Girl in Love With Married Man: शादीशुदा पुरुष के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं लड़कियां, क्या आप भी कर रही हैं ये गलतियां?
शादीशुदा पुरुष के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं लड़कियां, क्या आप भी कर रही हैं ये गलतियां?
ट्रेंडिंग
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget