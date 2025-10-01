अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. ये फिल्म अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये की कमाई की ओर बढ़ रही है. इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की शानदार ओपनिंग की थी, जो अच्छी बात है क्योंकि यह उस तरह की फिल्म नहीं है जिसके लिए ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की ज़रूरत हो. यह एक 'वर्ड-ऑफ-माउथ' फिल्म थी, जिसने आखिरकार वीकेंड में बढ़त हासिल की. ​​नवरात्रि के दिनों के बावजूद, इसने पूरे हफ़्ते अपनी पेस बनाए रखी और दूसरे वीकेंड में भी उछाल देखा. हालांकि दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट भी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'जॉली एलएलबी 3' ने दूसरे मंगलवार को कितनी की कमाई?

'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में सोमवार को, यानी 11वें दिन काफी गिरावट देखी गई, जो कि उम्मीद के मुताबिक थी. हालांकि मंगलवार को दुर्गा अष्टमी थी. देर रात तक 'पूजा' और 'गरबा नाइट्स' के बावजूद, फिल्म ने 12वें दिन, मंगलवार को बढ़त हासिल की है. बता दें कि 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद इसके पहले हफ्ते की कमाई 74 करोड़ रुपये रही.

वहीं 8वें दिन इस फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद 9वें दिन फिल्म की कमाई 6.5 करोड़ रही. 10वें दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया और 11वें दिन की कमाई 2.75 करोड़ रुपये रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' की 12 दिनों की कुल कमाई अब 97 करोड़ रुपये हो गई है.

अक्षय कुमार की बनी महामारी के बाद चौथी सबसे कमाऊ फिल्म

इसके साथ ही यह फिल्म 'केसरी 2' को पछाड़ते हुए महामारी के बाद अक्षय कुमार की चौथी सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म बन गई है. इस बीच, 'जॉली एलएलबी 3' को पवन कल्याण और इमरान हाशमी की 'दे कॉल मी ओजी' से भी कड़ी टक्कर मिल रही है. वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर दो नई फिल्में - 'कांतारा: चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज़ होंगी, जो 'जॉली एलएलबी 3' को कड़ी टक्कर देंगी. लेकिन उम्मीद है कि यह शुक्रवार तक 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.