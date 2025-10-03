हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
9 महीनों में 3 बॉलीवुड स्टार्स ने की सबसे ज्यादा कमाई, इनमें से दूसरा तो फ्लॉप देकर भी बटोरता है नोट

9 महीनों में 3 बॉलीवुड स्टार्स ने की सबसे ज्यादा कमाई, इनमें से दूसरा तो फ्लॉप देकर भी बटोरता है नोट

2025 Top 3 Actors at Box Office : बॉलीवुड के इन तीन एक्टर्स की फिल्मों ने इस साल सबसे ज्यादा कमाई की है. दूसरे एक्टर का परफॉर्मेंस भले ही ठीक-ठाक रहा लेकिन उनकी कमाई सुन आप दंग रह जाएंगे. देखें लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 06:40 PM (IST)
इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज हुईं. बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों तक ने  अपने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया. लेकिन इसी बीच 2025 के 9 महीनों में बॉलीवुड के तीन एक्टर्स ने पूरी बाजी अपने नाम कर ली. इन तीनों एक्टर्स की फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जान आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां एक-एक कर जानिए तीनों ही अभिनेता के नाम. 

एक ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया तहलका
बॉलीवुड का ये एक्टर लगातार दो दशकों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी लेकिन सिर्फ इस फिल्म ने ही सारी लाइमलाइट इनके नाम कर दी. हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो विक्की कौशल हैं. 

इसी साल एक्टर की फिल्म 'छावा' थिएटर्स में रिलीज हुई. इस फिल्म में विक्की कौशल बिल्कुल अलग ही अवतार देखने को मिलेगा. इस हिस्टॉरिकल ड्रामा से विक्की कौशल ने खूब वाहवाही बटोरीं थी. साथ ही फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्डवाइड में ताबड़तोड़ कलेक्शन से सभी को चौंकाया. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक विक्की कौशल की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ की कुल कमाई की थी.
फ्लॉप दे कर भी इनकी फिल्मों का कलेक्शन रहा शानदार
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड बीते कुछ समय से सही नहीं रहा है. उनकी ज्यादातर फिल्मों की ओपनिंग बढ़िया होने के बावजूद भी उनका कलेक्शन डगमगा गया. इस साल उनकी ज्यादातर फिल्मों को ही फ्लॉप करार दिया गया. अक्षय कुमार की इस साल रिलीज हुई फिल्में और उनके वर्ल्डवाइड कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–
 केसरी चैप्टर 2 – 145 करोड़
स्काई फोर्स – 149 करोड़
हाउसफुल 5 – 288.8 करोड़
जॉली एलएलबी 3 – 151.25 करोड़ (कमाई अभी जारी है)
कन्नप्पा– 43.5 करोड़
सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की इस साल रिलीज हुई इन फिल्मों का हाल बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा रहा. भले ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाईं लेकिन इन्हीं फिल्मों के जरिए अभिनेता के खाते में कुल 777.55 करोड़ रुपए आए हैं. इसके साथ ही अक्षय कुमार कमाई के मामले में 2025 के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं.
डेब्यू फिल्म से ही पूरी दुनिया में लहरा दिया अपना परचम
अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां किसकी बात हो रही है. वो कोई और नहीं बल्कि अहान पांडे हैं. अभिनेता की पहली फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में खूब नाइट छापे हैं. पहली ही फिल्म से अहान पांडे सभी के दिलों में बस गए हैं. सैक्निल्क के मुताबिक उनकी डेब्यू फिल्म ने दुनियाभर में 569.75 करोड़ की कमाई की थी. इसी के साथ कृष कपूर यानी अहान पांडे ने इस साल के टॉप 3 एक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज कर लिया है.
Published at : 03 Oct 2025 06:40 PM (IST)
Akshay Kumar Box Office Ahaan Panday VICKY KAUSHAL
Embed widget