हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'इंडियन आइडल' फेम सायली कांबले ने दी गुड न्यूज, शादी के 3 साल बाद बनेंगी मां, शेयर की गोदभराई की तस्वीरें

'इंडियन आइडल' फेम सायली कांबले ने दी गुड न्यूज, शादी के 3 साल बाद बनेंगी मां, शेयर की गोदभराई की तस्वीरें

Sayli Kamble Baby Bump Photo: सिंगर सायली कांबले ने हाल ही में फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी. सिंगर मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी बंप के साथ कई फोटोज शेयर की हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Sep 2025 01:43 PM (IST)
Sayli Kamble Baby Bump Photo: सिंगर सायली कांबले ने हाल ही में फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी. सिंगर मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी बंप के साथ कई फोटोज शेयर की हैं.

टीवी रिएलिटी शो ‘इडियन आइडल’ से फेम पाने वाली सिंगर सायली कांबले इस वक्त चर्चा में हैं. दरअसल सिंगर ने बेबी बंप के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर कर फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. वो शादी के तीन साल बाद मां बनने जा रही हैं.

1/7
सिंगर सायली कांबले ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी गोदभराई की कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
सिंगर सायली कांबले ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी गोदभराई की कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
2/7
इन तस्वीरों में मॉम टू बी सायली कांबले मराठी लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी है. साथ सिंगर ने हैवी ज्वेलरी कैरी की.
इन तस्वीरों में मॉम टू बी सायली कांबले मराठी लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी है. साथ सिंगर ने हैवी ज्वेलरी कैरी की.
3/7
एक फोटो में सिंगर अपनी पति के साथ पोज देती हुई नजर आई. दोनों बेबी बंप थामकर फोटो क्लिक करवाई.
एक फोटो में सिंगर अपनी पति के साथ पोज देती हुई नजर आई. दोनों बेबी बंप थामकर फोटो क्लिक करवाई.
4/7
सायली ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बेहद खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मुझे और धवल को यs बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा नन्हा सा चमत्कार आने वाला है.’
सायली ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बेहद खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मुझे और धवल को यs बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा नन्हा सा चमत्कार आने वाला है.’
5/7
सिंगर ने आगे लिखा, ‘हम अपने जीवन के सबसे अविश्वसनीय रोमांच पर निकल पड़े हैं, और हम अपनी प्यारी सी खुशी से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं..’
सिंगर ने आगे लिखा, ‘हम अपने जीवन के सबसे अविश्वसनीय रोमांच पर निकल पड़े हैं, और हम अपनी प्यारी सी खुशी से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं..’
6/7
इस फोटो में बेबी बंप के साथ पोज देती सायली बहुत ही सुंदर लग रही हैं. उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ झलक रही है.
इस फोटो में बेबी बंप के साथ पोज देती सायली बहुत ही सुंदर लग रही हैं. उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ झलक रही है.
7/7
बता दें कि सायली ने धवल पाटिल से साल 2022 में शादी की थी. अब शादी के तीन साल बाद कपल पेरेंट्स बनने वाला है.
बता दें कि सायली ने धवल पाटिल से साल 2022 में शादी की थी. अब शादी के तीन साल बाद कपल पेरेंट्स बनने वाला है.
Published at : 28 Sep 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
Indian Idol Sayli Kamble

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
बिहार
Bihar Election: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
बिहार: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
बिहार
Bihar Election: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
बिहार: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच
क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
Embed widget