एक्सप्लोरर
'इंडियन आइडल' फेम सायली कांबले ने दी गुड न्यूज, शादी के 3 साल बाद बनेंगी मां, शेयर की गोदभराई की तस्वीरें
Sayli Kamble Baby Bump Photo: सिंगर सायली कांबले ने हाल ही में फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी. सिंगर मां बनने वाली हैं. उन्होंने बेबी बंप के साथ कई फोटोज शेयर की हैं.
टीवी रिएलिटी शो ‘इडियन आइडल’ से फेम पाने वाली सिंगर सायली कांबले इस वक्त चर्चा में हैं. दरअसल सिंगर ने बेबी बंप के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर कर फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. वो शादी के तीन साल बाद मां बनने जा रही हैं.
Published at : 28 Sep 2025 01:14 PM (IST)
Tags :Indian Idol Sayli Kamble
