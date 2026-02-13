इन दिनों थिएटर्स कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों से गुलजार हैं. इनमें वॉर ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर और कॉप ड्रामा तक की फिल्में शामिल हैं. हालांकि सिनेमाघरों मे चल रही सभी फिल्मों पर 21 दिन पुरानी सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 ही भारी पड़ रही है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए. वहीं रेस में शामिल रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी जोरदार परफॉर्म कर रही है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं वध 2 सहित बाकी फिल्मों का थर्सडे को बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा है?

‘वध 2’ ने थर्सडे को कितना किया कलेक्शन

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर वध 2 ऐसे समय में रिलीज हुई जब बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 जैसी बड़ी फिल्मों ने धमाल मचाया हुआ था. हालांकि वध 2 ने भी ओपनिंग वीकेंड तक ठीक ठाक परफॉर्म किया लेकिन फिर वीकडेज में इसकी कमाई घटती चली गई. अब इसे सिनेमाघरों मे रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो वध 2 ने पहले दिन 50 लाख रुपये, दूसरे दिन 85 लाख रुपये और तीसरे दिन 1 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद फिल्म ने चौथे दिन 30 लाख, 5वें दिन 35 लाख, छठे दिन 25 लाख और सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 7वें दिन 17 लाख रुपयों का कलेक्शन किया. इसके बाद वध 2 की 7 दिनों की कुल कमाई 3.42 करोड़ रुपये हो पाई है.

बॉर्डर 2 ने तीसरे थर्सडे कितनी की कमाई?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजी दोसांझ और अहान शेट्टी की दमदार अदाकारी से सजी बॉर्डर 2 इस 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में भी काफी उतार चढ़ाव देखा गया. बावजूद इसके ये साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे थर्सडे को 1.75 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद इस फिल्म का भारत में 21 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 317.75 करोड़ रुपये हो गया है.

मर्दानी 3 ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई?

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने बॉर्डर 2 के तूफान के आगे जबरदस्त मजबूती दिखाई है. हालांकि इसने 4 करोड़ के कलेक्शन के साथ थोड़ी धीमी शुरुआत की थी लेकिन फिर इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इसी के साथ धुआंधार कमाई कर डाली. सिनेमाघरों में सक्सेसफुली दो हफ्ते पूरे कर चुकी मर्दानी 3 ने पहले वीक में 26.3 करोड़ की कमाई की थी. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ मर्दानी 3 की 14 दिनों की भारत में नेट कमाई 40.90 करोड़ रुपये हो चुकी है.

मना शंकरा वारा प्रसाद गारू ने पांचवें गुरुवार कितना कलेक्शन किया?

चिरंजीवी की मना शंकरा वारा प्रसाद गारू ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. इस संक्रांति रिलीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. बावजूद इसके ये अब भी थिएटर में कमाई कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मना शंकरा वारा प्रसाद गारू ने रिलीज के 32वें दिन यानी पांचवें थर्सडे को 26 लाख रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म की 32 दिनों की कुल नेट कमाई अब 214.56 करोड़ रुपये हो गई है.