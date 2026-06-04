अरुणा ईरानी ने वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक की लालच में दिया था पहला ऑडिशन, एक डायलॉग ने बदली किस्मत

अरुणा ईरानी ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके फिल्मी सफर की शुरुआत भी एक दिग्गज एक्टर से जुड़ी थी? हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पहले ऑडिशन का दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जहां एक साधारण दिन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. सबसे खास बात ये रही कि उस ऑडिशन में सामने बैठे शख्स का नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

अनुभवी एक्ट्रेस अरुणा ईरानी आज हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने पांच दशक से ज्यादा समय तक दर्शकों का मनोरंजन किया. हाल ही में उन्होंने अपने पहले ऑडिशन से जुड़ी यादें शेयर कीं और बताया कि कैसे वेफर्स खाते और ठंडा पीते हुए उन्हें ऐसा मौका मिला, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी.

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वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक के लालच में पहुंचीं ऑडिशन

रियलिटी शो 'तुम हो ना– घर की सुपरस्टार' के एक एपिसोड में अरुणा ईरानी ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने कहा, 'जब मैं छोटी थीं, तब एक कास्टिंग टीम मेरे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बच्चों की तलाश में आई थी. टीम ने वहां रहने वाले बच्चों को बताया कि जो भी एक्टिंग में दिलचस्पी रखता है, वो ऑडिशन देने आ सकता है. बच्चों को बुलाने के लिए उन्होंने वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी गई थी. ये सुनकर मैं काफी एक्साइटेड हो गई और मैंने अपने दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया.'

जब दिलीप कुमार ने बुलाया अपने पास

अरुणा ने हंसते हुए बताया, 'ऑडिशन के दौरान मैं आराम से कोने में खड़ी होकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और वेफर्स खा रही थी. तभी किसी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया. जब मैं वहां पहुंचीं, तब मुझे पता चला कि सामने हिंदी सिनेमा के महान एक्ट्रेस दिलीप कुमार बैठे हैं.'

एक डायलॉग ने बदल दी जिंदगी

इस खास पल को याद करते हुए अरुणा ने बताया, 'दिलीप कुमार ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या तुम डायलॉग बोल लेती हो. मैंने हाथ साफ किए, नमस्ते की और हां में जवाब दिया. इसके बाद दिलीप कुमार ने मुझे एक छोटा-सा डायलॉग दिया- 'काका, काका, मुझे बहुत डर लग रहा है.' साथ ही समझाया कि ये डायलॉग डर के भाव के साथ बोलना है. मैंने पूरे आत्मविश्वास और भावनाओं के साथ ये डायलॉग बोल दिया.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'डायलॉग बोलने के बाद मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया. यही वह क्षण था, जिसने मेरे फिल्मी सफर की नींव रखी. उसी दिन से इंडस्ट्री में मेरे सफर का श्रीगणेश हुआ. अगर उस दिन मैं ऑडिशन देने नहीं जातीं, तो शायद मेरी जिंदगी की दिशा कुछ और होती.'

कहानी सुनकर राजीव खंडेलवाल भी हुए हैरान

शो के होस्ट राजीव खंडेलवाल ने भी इस कहानी को सुनकर हैरानी जताई. उन्होंने कहा, 'इमेजिन कीजिए, किसी कलाकार का पहला ऑडिशन हो और वह सीधे दिलीप कुमार जैसे महान सुपरस्टार के सामने हो. यह किसी सपने के सच होने जैसा है. हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता.'

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परिवार ने दिया पूरा साथ

जब राजीव ने उनसे पूछा कि क्या उनके परिवार ने एक्टिंग करियर के लिए उनका सपोर्ट किया था, तो अरुणा ने बताया, 'मेरे घर का माहौल पहले से ही कला और एक्टिंग से जुड़ा हुआ था. मेरे पिता की अपनी ड्रामा कंपनी थी और मां भी एक्ट्रेस थीं, इसलिए परिवार ने कभी मेरे एक्टिंग करियर का विरोध नहीं किया, बल्कि मुझे आगे बढ़ने के लिए एंकरेज किया.'