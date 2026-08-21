8वें दिन 2 बजे तक 'आवारापन 2' हुई 114 करोड़ के पार, जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल

'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. इस दौरान जहां इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' अपनी लागत से 150 फीसदी से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाकर सुपरहिट हो चुकी है तो वहीं सनी देओल की 'बंटवारा 1947' 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है.

दोनों की फर्स्ट वीक की कमाई में जमीन आसमान का अंतर है. अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी हैं. ऐसे में जानते हैं फ्राइडे को यानी 8वें दिन ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'बंटवारा 1947' की एक हफ्ते की कमाई कितनी रही?

'बंटवारा 1947' ने 7वें दिन भारत में 1.35 करोड़ कमाए हैं.

जिसके बाद इसकी भारत में 7 दिनों की या पहले हफ्ते की कुल नेट कमाई 33.60 करोड़ रुपये हुई है.

भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 39.87 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

वहीं विदेशों में फिल्म ने फर्स्ट वीक में कुल ग्रॉस कमाई 7.75 करोड़ की है जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 47.63 करोड़ रुपये हुआ है.

'बंटवारा 1947' 8वें दिन कितना कर रही कलेक्शन ( Batwara 1947 Box Office Day 8 Live Updates)

'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी डे 8 (लाइव) 0.11 (दोपहर 2 बजे तक) 7.0% कुल कलेक्शन 33.71 करोड़

'बंटवारा 1947' स्टार कास्ट

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनीं इस फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का लीड रोल निभाया है. फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ ही शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल ने भी अहम रोल प्ले किया है.

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'आवारापन 2' का 7 दिनों का कितना रहा कलेक्शन?



बता दें कि 'आवारापन 2' ने रिलीज के 7वें दिन 6 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 7 दिनों की या एक हफ्ते की नेट कमाई अब 113.50 करोड़ रुपये हुई है.

वहीं भारत में इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 135.37 करोड़ तक पहुंच गया है.

विदेशों में इस फिल्म ने 7 दिनों में 26.30 करोड़ ग्रॉस और वर्ल्डवाइड 161.67 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर डाली है.

आवारापन 2' डे 8 बॉक्स ऑफिस लाइव (Awarapan 2 Box Office Day 8 Live Updates)

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी डे 8 (लाइव) 0.62 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 9.0% कुल कलेक्शन 114.12 करोड़

नोटः बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.

'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की सबसे बड़ी फिल्म

'आवारापन 2' ने इमरान हाशमी की डूबते करियर को फिर से ऊचाई पर पहुंचा दिया है. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट होने के साथ ही एक्टर की कई और सीक्वल फिल्मों की भी अनाउंसमेंट हो गई है. इनमें जन्नत 2 भी शामिल है. इन सबके बीच फैंस को आवारापन 3 की भी उम्मीद है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है.



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