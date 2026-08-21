Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 8वें दिन 2 बजे तक 'आवारापन 2' हुई 114 करोड़ के पार, जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल

Box Office: 8वें दिन 2 बजे तक 'आवारापन 2' हुई 114 करोड़ के पार, जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Day 8 Updates: आवारापन 2 और बंटवारा 1947 ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. यहां इनके 8वें दिन की कमाई के लाइव आंकड़े जान सकते हैं

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है. इस दौरान जहां इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' अपनी लागत से 150 फीसदी से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाकर सुपरहिट हो चुकी है तो वहीं सनी देओल की 'बंटवारा 1947' 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है.

दोनों की फर्स्ट वीक की कमाई में जमीन आसमान का अंतर है. अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी हैं. ऐसे में जानते हैं फ्राइडे को यानी 8वें दिन ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 

'बंटवारा 1947' की एक हफ्ते की कमाई कितनी रही? 

  • 'बंटवारा 1947' ने 7वें दिन भारत में 1.35 करोड़ कमाए हैं. 
  • जिसके बाद इसकी भारत में 7  दिनों की या पहले हफ्ते की कुल नेट कमाई 33.60 करोड़ रुपये हुई है. 
  • भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 39.87 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 
  • वहीं विदेशों में फिल्म ने फर्स्ट वीक में कुल ग्रॉस कमाई 7.75 करोड़ की है जबकि इसका  वर्ल्डवाइड कलेक्शन  47.63 करोड़ रुपये हुआ है. 

'बंटवारा 1947' 8वें दिन कितना कर रही कलेक्शन ( Batwara 1947 Box Office Day 8 Live Updates)

'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे 8 (लाइव) 0.11 (दोपहर 2  बजे तक) 7.0%
कुल कलेक्शन  33.71 करोड़  

'बंटवारा 1947' स्टार कास्ट
राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनीं इस फिल्म में सनी देओल ने सिकंदर मिर्जा का लीड रोल निभाया है. फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ ही  शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल ने भी अहम रोल प्ले किया है. 

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?

'आवारापन 2' का 7 दिनों का कितना रहा कलेक्शन? 

  • बता दें कि 'आवारापन 2' ने रिलीज के 7वें दिन 6 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 7 दिनों की या एक हफ्ते की नेट कमाई अब 113.50 करोड़ रुपये हुई है.
  • वहीं भारत में इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 135.37 करोड़ तक पहुंच गया है.
  • विदेशों में इस फिल्म ने 7 दिनों में 26.30 करोड़ ग्रॉस और वर्ल्डवाइड 161.67 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर डाली है. 

आवारापन 2' डे 8 बॉक्स ऑफिस लाइव (Awarapan 2 Box Office Day 8 Live Updates)

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे 8  (लाइव) 0.62 करोड़  (दोपहर 2 बजे तक) 9.0%
कुल कलेक्शन  114.12 करोड़  

नोटः बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.

'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की सबसे बड़ी फिल्म
'आवारापन 2' ने इमरान हाशमी की डूबते करियर को फिर से ऊचाई पर पहुंचा दिया है. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट होने के साथ ही एक्टर की कई और सीक्वल फिल्मों की भी अनाउंसमेंट हो गई है. इनमें जन्नत 2 भी शामिल है. इन सबके बीच फैंस को आवारापन 3 की भी उम्मीद है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है. 

ये भी पढ़ें:-इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का शानदार रहा एक हफ्ता, जानें- कितना कमाया प्रॉफिट?

 

Published at : 21 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2 Batwara 1947 Awarapan 2 Vs Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: 8वें दिन 2 बजे तक 'आवारापन 2' हुई 114 करोड़ के पार, जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
8वें दिन 2 बजे तक 'आवारापन 2' हुई 114 करोड़ के पार, जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
बॉलीवुड
'AI से बनाई गई हर बात पर यकीन...', धर्मेंद्र के पहले परिवार से अनबन के रूमर्स पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी
धर्मेंद्र के पहले परिवार से है हेमा मालिनी की अनबन? दिग्गज अभिनेत्री ने बता दिया सच
बॉलीवुड
जयपुर में शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी, पिंक सिटी से है खास कनेक्शन
जयपुर में शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी, पिंक सिटी से है खास कनेक्शन
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट, 'स्पिरिट' के 6 महीने बाद शुरू होगी शूटिंग
रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट, 'स्पिरिट' के 6 महीने बाद शुरू होगी शूटिंग
Advertisement

वीडियोज

Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Sugar Price Hike: महंगी हुई मिठास...चीनी में महंगाई की खटास! | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
बिहार
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
विश्व
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
ऑटो
Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV
Tata Nexon की बढ़ेगी टेंशन? आ रही Volkswagen की सस्ती SUV
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget