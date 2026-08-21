Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान'

सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान'

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'SLVC3' की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के बॉडी डबल को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद सलमान खुद एक्शन सीन शूट कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'SLVC3' को लेकर चर्चा में हैं. वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही इस एक्शन फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है. इसी बीच फिल्म के सेट से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान के बॉडी डबल को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वो फिलहाल शूटिंग करने की स्थिति में नहीं हैं.

बॉडी डबल की तबीयत बिगड़ने से आई परेशानी
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 'SLVC3' में कई ऐसे एक्शन सीन हैं, जिन्हें शूट करने के लिए बॉडी डबल की मदद ली जा रही थी. इसी दौरान स्टंट परफॉर्मर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया. इस घटना के बाद फिल्म की शूटिंग को लेकर परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि बॉडी डबल फिलहाल एक्शन सीन्स का हिस्सा नहीं बन सकते. हालांकि, इस वजह से शूटिंग का काम ज्यादा समय तक रुके, इससे पहले सलमान खान खुद आगे आए. 

सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान

सलमान ने खुद संभाले एक्शन सीन
रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान ने फिल्म के कुछ मुश्किल और जोखिम भरे एक्शन सीन्स खुद करने का फैसला किया है. सलमान खान पहले भी अपनी फिल्मों में कई एक्शन और स्टंट सीन खुद करते रहे हैं. ऐसे में इस बार भी उन्होंने बॉडी डबल की गैरमौजूदगी में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि जब तक स्टंट परफॉर्मर पूरी तरह ठीक होकर सेट पर वापस नहीं लौटते, तब तक सलमान खुद जरूरी एक्शन सीन्स शूट कर रहे हैं. 

सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान

ये भी पढ़ें:- श्वेता तिवारी को मराठी लोगों से मिलीं ऑनलाइन गालियां, राज ठाकरे से पूछा- क्या ये सही है?

'मॉन्स्टर' रखा गया फिल्म का नाम?
फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सलमान नहीं चाहते कि बॉडी डबल की तबीयत बिगड़ने की वजह से फिल्म का शूटिंग शेड्यूल प्रभावित हो. इसलिए अब वो SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे. फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान की इस फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' तक कर दिया गया है. फिलहाल मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.  

सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान

ईद 2027 पर रिलीज होगी फिल्म
'SLVC3' को एक बड़े पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है. 'महर्षि' और 'वारिसु' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली इस प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहे हैं. सलमान खान के साथ इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी. मेकर्स फिल्म को ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी में हैं. तेलुगु सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर दिल राजू इसे अपने बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तले प्रोड्यूस कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN SLVC3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान'
सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान'
बॉलीवुड
कौन है वो एक्ट्रेस, जिससे 62 की उम्र में दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं गोविंदा
कौन है वो एक्ट्रेस, जिससे 62 की उम्र में दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं गोविंदा
बॉलीवुड
'10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप
'10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल पाई सनी देओल की 'बंटवारा 1947'? राजकुमार संतोषी ने बताई वजह
'बंटवारा 1947' में सनी देओल का मुस्लिम किरदार बना मुसीबत? राजकुमार संतोषी ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद करने जा रहे ये काम
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
'इथेनॉल में चला गया गन्ना इसलिए महंगी हुई चीनी', कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना
'इथेनॉल में चला गया गन्ना इसलिए महंगी हुई चीनी', कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना
विश्व
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
टेक्नोलॉजी
Washing Machine Buying Guide: वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं? जानें 25000 में बेस्ट ऑप्शन
वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं? जानें 25000 में बेस्ट ऑप्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget