सलमान खान के बॉडी डबल को आया हार्ट अटैक, अब SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे 'भाईजान'

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'SLVC3' को लेकर चर्चा में हैं. वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही इस एक्शन फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है. इसी बीच फिल्म के सेट से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान के बॉडी डबल को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वो फिलहाल शूटिंग करने की स्थिति में नहीं हैं.

बॉडी डबल की तबीयत बिगड़ने से आई परेशानी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 'SLVC3' में कई ऐसे एक्शन सीन हैं, जिन्हें शूट करने के लिए बॉडी डबल की मदद ली जा रही थी. इसी दौरान स्टंट परफॉर्मर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया. इस घटना के बाद फिल्म की शूटिंग को लेकर परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि बॉडी डबल फिलहाल एक्शन सीन्स का हिस्सा नहीं बन सकते. हालांकि, इस वजह से शूटिंग का काम ज्यादा समय तक रुके, इससे पहले सलमान खान खुद आगे आए.

सलमान ने खुद संभाले एक्शन सीन

रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान ने फिल्म के कुछ मुश्किल और जोखिम भरे एक्शन सीन्स खुद करने का फैसला किया है. सलमान खान पहले भी अपनी फिल्मों में कई एक्शन और स्टंट सीन खुद करते रहे हैं. ऐसे में इस बार भी उन्होंने बॉडी डबल की गैरमौजूदगी में शूटिंग जारी रखने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि जब तक स्टंट परफॉर्मर पूरी तरह ठीक होकर सेट पर वापस नहीं लौटते, तब तक सलमान खुद जरूरी एक्शन सीन्स शूट कर रहे हैं.

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'मॉन्स्टर' रखा गया फिल्म का नाम?

फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सलमान नहीं चाहते कि बॉडी डबल की तबीयत बिगड़ने की वजह से फिल्म का शूटिंग शेड्यूल प्रभावित हो. इसलिए अब वो SLVC3 के एक्शन सीन खुद करेंगे. फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान की इस फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' तक कर दिया गया है. फिलहाल मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

ईद 2027 पर रिलीज होगी फिल्म

'SLVC3' को एक बड़े पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है. 'महर्षि' और 'वारिसु' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली इस प्रोजेक्ट का निर्देशन कर रहे हैं. सलमान खान के साथ इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी. मेकर्स फिल्म को ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी में हैं. तेलुगु सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर दिल राजू इसे अपने बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तले प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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