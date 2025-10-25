'स्त्री 2'- 'थामा' के कंपोजर सचिन सांघवी यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार, जानें -वकील ने क्या कहा?

म्यूजिकल जोड़ी सचिन-जिगर के कंपोजर और सिंगर सचिन सांघवी पर एक 29 साल की सिंगर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जिसके बाद सचिन सांघवी को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि सांघवी को बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. वहीं पीड़िक महिला ने दावा किया कि सांघवी ने उससे शादी करने और एक म्यूजिक एल्बम में मौका देने का वादा किया था. उसने यह भी दावा किया कि सांघवी ने उसे 2024 में अबॉर्शन कराने के लिए भी मजबूर किया था. हालाँकि, सचिन के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल पर लगे आरोप "पूरी तरह से बेसलेस " हैं. सचिन शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है.

सचिन के वकील ने आरोपों को बताया झूठा

सचिन के वकील आदित्य मिठे ने पीटीआई से बात की और अपने मुवक्किल पर लगे आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया. उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से उनके मुवक्किल को अधिकारियों ने हिरासत में लिया वह भी अवैध था. मिठे ने कहा, "मेरे मुवक्किल के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. इस मामले में कोई दम नहीं है, पुलिस द्वारा मेरे मुवक्किल की हिरासत गैरकानूनी थी, और इसीलिए उन्हें तुरंत ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. हम सभी आरोपों का पूरी तरह और क्लियरली डिफेंड करने का इरादा रखते हैं."

सचिन ने अभी तक आरोपों पर खुद नहीं दिया कोई जवाब

बता दें कि म्यूजिशियन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है. सचिन का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट फिलहाल डिएक्टिवेट है, और कंपोजर ने शनिवार सुबह तक किसी भी आरोप का पर्सनली कोई जवाब नहीं दिया है.

महिला ने क्या लगाए हैं सचिन पर आरोप

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने दावा किया कि सचिन से उसकी मुलाक़ात फरवरी 2024 में सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी. इसके बाद, वे काम पर चर्चा करने के लिए कई बार मिले. उसने दावा किया कि सचिन ने उसे एक एल्बम में गाने का मौका देने का वादा किया था और सेक्स के बदले शादी करने का वादा भी किया था. उसने यह भी कहा कि वह 2024 में प्रेग्नेंट हो गई और सचिन ने उसे अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया था.

सचिन सांघवी कौन हैं?

म्यूजिशियन-कंपोजर सचिन सांघवी, सचिन-जिगर की जोड़ी के मेंबर के रूप में फेमस हैं. सचिन ने कई बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक दिया है. उनके कुछ प्रॉमिनेंट वर्क में 'स्त्री', 'भेड़िया' और 'परम सुंदरी' के साउंडट्रैक शामिल हैं. उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट दिवाली पर रिलीज़ हुई 'थामा' है.