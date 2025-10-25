आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर मच अवेटेड हॉरर-कॉमेडी 'थामा' ने अपनी रिलीज़ के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. दिवाली के त्योहारी सीज़न, 21 अक्टूबर को रिलीज़ हुई इस फिल्म को ह्यूमर और हॉरर के यूनिक मिश्रण के साथ-साथ इसके लीड स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी खूब सराहना मिल रही है इसी के साथ 'थामा' जबरदस्त कमाई भी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी 'थामा' का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. फिर क्या था इस फिल्म ने भी धमाकेदार ओपनिंग की. फिर दूसरे और तीसरे दिन इसका कलेक्शन गिर गया बावजूद इसके 'थामा' की कमाई शानदार रही. लेकिन चौथे दिन 'थामा' के कारोबार में थोड़ी मंदी देखी गई फिर भी इसने अच्छी कमाई की है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'थामा' ने रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ 18.6 करोड़ कमाए और तीसरे दिन इसने 30.11 फीसदी की मंदी के बाद 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के चौथे दिन यानी फ्राइडे को 10.05 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'थामा' की चार दिनों की कुल कमाई अब 65.65 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का रिकॉर्ड तोड़ने से इंचभर दूर 'थामा'

'थामा' की कमाई में रिलीज के चौथे दिन थोड़ी गिरावट देखी गई. हालांकि ये फिल्म लगातार नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है और कई फिल्मों को मात भी दे रही है. वहीं चार दिन में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी 'थामा' अब वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन 66.61 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर है. शनिवार को 'थामा' ये उपलब्धि हासिल कर लेगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी है देखने वाली बात होगी कि अपने पहले एक्स्टेंडेड वीकेंड पर 'थामा' 100 करोड़ के कितने करीब पहुंच पाती है?