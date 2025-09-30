मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म 'थामा' दिवाली के मौके पर धमाल मचाने वाली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने दर्शकों को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है. 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. 'थामा' के लिए सभी कलाकारों को मोटी रकम दी गई है.

'थामा' में आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आए है. फिल्म से उनका वैंपायर वाला लुक सामने आ चुका है. फिल्म के लिए एक्टर ने सभी स्टार कास्ट में सबसे ज्यादा फीस वसूल की है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस रोल के लिए आयुष्मान ने 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

रश्मिका मंदाना

साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना 'थामा' में ताड़का का रोल अदा करने वाली हैं. इस किरदार के लिए एक्ट्रेस को 5 से 7 करोड़ रुपए की फीस दी गई है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी

नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी 'थामा' का हिस्सा हैं. वो फिल्म में विलेन यक्षासन की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म के लिए एक्टर ने 3 से 4 करोड़ रुपए की फीस वसूल की है.

परेश रावल

दिग्गज एक्टर परेश रावल भी इस हॉरर लव स्टोरी में दिखाई देंगे. अपने रोल के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. यानी परेश रावल को नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कम फीस मिली है.

मलाइका अरोड़ा-नोरा फतेही

'थामा' में कई आइटम सॉन्ग भी होंगे. 'थामा' में स्पेशल डांस नंबर के लिए मलाइका अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं. वहीं एक और गाने के लिए नोरा फतेही को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

'थामा' ओटीटी पर कहां रिलीज होगी?

'थामा' एक हॉरर लव स्टोरी फिल्म है जिसे आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. इस दिवाली पर रिलीज हो रही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक दीवीने की दीवानियत से टकराएगी. 'थामा' के डिजिटल पार्टनर प्राइम वीडियो है, इसीलिए थिएटर रिलीज के बाद 'थामा' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी.