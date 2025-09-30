हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम

Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम

Thamma Star Cast Fees: 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए सभी कलाकारों को मोटी फीस दी गई है. जानें किस एक्टर को कितनी रकम मिली है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Sep 2025 05:05 PM (IST)
मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म 'थामा' दिवाली के मौके पर धमाल मचाने वाली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने दर्शकों को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है. 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. 'थामा' के लिए सभी कलाकारों को मोटी रकम दी गई है.

'थामा' में आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आए है. फिल्म से उनका वैंपायर वाला लुक सामने आ चुका है. फिल्म के लिए एक्टर ने सभी स्टार कास्ट में सबसे ज्यादा फीस वसूल की है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस रोल के लिए आयुष्मान ने 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं.

रश्मिका मंदाना 
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना 'थामा' में ताड़का का रोल अदा करने वाली हैं. इस किरदार के लिए एक्ट्रेस को 5 से 7 करोड़ रुपए की फीस दी गई है.

Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम

नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी 'थामा' का हिस्सा हैं. वो फिल्म में विलेन यक्षासन की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म के लिए एक्टर ने 3 से 4 करोड़ रुपए की फीस वसूल की है.

Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम

परेश रावल
दिग्गज एक्टर परेश रावल भी इस हॉरर लव स्टोरी में दिखाई देंगे. अपने रोल के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. यानी परेश रावल को नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कम फीस मिली है.

Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम

मलाइका अरोड़ा-नोरा फतेही
'थामा' में कई आइटम सॉन्ग भी होंगे. 'थामा' में स्पेशल डांस नंबर के लिए मलाइका अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं. वहीं एक और गाने के लिए नोरा फतेही को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

'थामा' ओटीटी पर कहां रिलीज होगी?
'थामा' एक हॉरर लव स्टोरी फिल्म है जिसे आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. इस दिवाली पर रिलीज हो रही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक दीवीने की दीवानियत से टकराएगी. 'थामा' के डिजिटल पार्टनर प्राइम वीडियो है, इसीलिए थिएटर रिलीज के बाद 'थामा' ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 04:46 PM (IST)
Paresh Rawal Ayushmann Khurana Rashmika Mandanna Thamma Star Cast Fees
